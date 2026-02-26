Ali Can POLAT

2010 yılında gösterime giren, Ata Demirer’in meşhur seri filmi Eyvah Eyvah’ta kullanılan ve dillere pelesenk olan “Bu fasulya 7.5 lira” şarkısı, artık bir efsane oldu. 2010’da kilogram fiyatı 7.5 lira olan taze fasulye, bugün markette 399.99 TL’den tezgahta yer buluyor.

Dün İstanbul Levent’teki bir zincir markette yer alan manav tezgahında çekilen fotoğrafta çalı fasulyenin kilogramının 399.99 TL’den satıldığı görüldü.

53 KAT ARTTI

Filmin gösterime girdiği 2010 yılında 7.5 lira olan ve “Fasulye bu kadar pahalı olur mu?” sözleriyle vatandaşın tepkisini çeken çalı fasulyenin aradan geçen 16 yılda yaşadığı fiyat değişimi ise yüzde 5 bin 233 oldu. Yani fasulye fiyatı 16 yılda 53 kat artmış oldu.