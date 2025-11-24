24 Kasım Öğretmenler Günü, birçok öğretmen için kutlamadan çok yaşadıkları sorunları hatırlatan bir gün...

Türkçe öğretmeni Ayşegül Seyhan ve matematik öğretmeni Nadire Fırat da yaşadıkları zorluklarla boğuşan onlarca öğretmen arasında...

Seyhan, “Atanmaktan ümitli değilim. Sekreterlik yaptım, 2 yıl bulaşıkçılık yaptım. Ama mesleğimi yapamadım. MEB Bakanı Yusuf Tekin’e sesleniyorum: Sizin sisteminizde yok olmak üzereyiz. Bize kulaklarınızı kapadınız” dedi.

Fırat ise şunları söyledi: “Puanlarım 70 üstüydü, atanamadım. Özel sektörde çalışıyoruz diye bizi öğretmenden saymıyorlar. Oysa ki hepimiz aynı eğitimi aldık. Şu an tek derdimiz geçinmek.”