Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan davanın 9. günü tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başladı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ndeki salonda yapılan duruşmada İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in ifadesi, Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarındaki yöntemlere benzer uygulamaları hatırlattı.

Emekli subay ve 30 yıllık kamu görevlisi olan Demet, suçlamaların merkezindeki yüklenici firmanın İETT ihalelerine 2018 yılından itibaren katıldığını vurguladı.

İrfan Demet

11 YILDIR AYNI KOMİSYON

O dönemde İstanbul’da değil, terörle mücadele hattında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2018 yılında ben Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda birlik komutanı olarak terörle mücadele ediyordum.”

Demet, İETT’ye 27 Nisan 2020 tarihinde atandığını hatırlattı. Hakkındaki iddiaların dayandığı 9 Mart 2021 ve 9 Haziran 2022 tarihli iki ihalenin ise açık ihale usulüyle, tüm isteklilere açık şekilde gerçekleştirildiğini savundu. Demet, “İhale komisyonu yıllardır aynı kişilerden oluşuyor. Ben göreve geldikten sonra ne bir üyeyi değiştirdim ne de yeni atama yaptım. Usuller eskiden nasılsa aynen devam ettik” dedi.

İrfan Demet, terörle mücadelede ön saflarda yer aldı.

30 yıl boyunca terörle savaştı

İrfan Demet, 1996’dan itibaren Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde terörle mücadele etti. 16 Nisan 2020’de kendi isteğiyle Jandarma Kıdemli Yüzbaşı rütbesiyle emekli olan Demet, görevi boyunca 55 başarı belgesi ve ödülü aldı. 27 Nisan 2020 tarihinde İETT’de yönetici olarak işe başladı, Temmuz 2023’te İETT Genel Müdürü olarak asaleten atandı.

Görev yaptığı komutanlık 3 şehit vermişti

İrfan Demet’in birlik komutanı olduğu Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, terör örgütünün hedefindeki yerlerden birisiydi.

2015 yılında bir grup PKK’lı tarafından Şırnak Merkez Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’na roketatarlar ve uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Saldırıya askerlerin anında karşılık vermesiyle kısa süreli bir çatışma yaşandı.

Saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak tugay komutanlığı sürekli teröristlerin hedefi oldu.

Silopi Kösreli köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgedeki PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, bir asker de yaralandı.

TSK komutanı sanık terörist tanık olmuştu

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün de aralarında bulunduğu 274 sanıklı ‘’Ergenekon’’ kumpas davasının gizli tanıklardan birisi de Şemdin Sakık’tı.

Başbuğ

‘Deniz’ kod adını kullanan terör örgütü PKK’nın 2 numaralı ismi Şemdin Sakık’ın ifadeleriyle 26’ncı Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ sanık olmuştu. Kumpas davasında PKK’lı Şemdin Sakık tanık sandalyesinde otururken, başta Başbuğ çok sayıda isim sanık sandalyesinde oturmuştu.

Sakık

Elazığ’da 33 askerin şehit edildiği saldırıyı ‘Parmaksız Zeki’ kod adlı Şemdin Sakık elebaşılığında 150 kişilik terörist gerçekleştirmişti.