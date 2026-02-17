İstanbul’da haftanın ikinci iş gününde mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 87 olarak ölçüldü. Yoğunluk, hem Anadolu hem de Avrupa yakasında ulaşımda aksamalara neden oldu.

AVRUPA YAKASI

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda özellikle Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik ağır ilerledi.

TEM Otoyolu’nda Hasdal ve Seyrantepe’den başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar olan kesimde yoğunluk etkili oldu. Büyükdere Caddesi’nde Sarıyer yönünde ve Levent’te TEM’e katılım noktalarında araçlar yavaş seyretti.

Karaköy–Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı’nda da trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Haramidere bağlantı yolundan Mahmutbey gişelere kadar, Beylikdüzü-Ankara yönünde ve Esenler ile Bayrampaşa arasında trafik akışı aksadı.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk yaşandı; trafik Avrasya Tüneli girişine kadar uzandı.

Kadıköy–Pendik ve Üsküdar–Beykoz sahil yollarında da çift yönlü yavaşlama görüldü.

TEM Otoyolu’nda Kurtköy Kavşağı’ndan başlayan yoğunluk Çamlıca Gişeleri’ne kadar sürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik Çamlıca Gişeleri ve Altunizade’den itibaren etkili olurken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Çamlık Kavşağı’nda yoğunluk yaşandı.

Şile Otoyolu’nda Altunizade’den Ümraniye TEM Bağlantı Yolu’na kadar bazı noktalarda trafik ağır ilerledi.

Yoğunluk nedeniyle hasta taşıyan ambulansların da ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluşurken, Altunizade, Mecidiyeköy, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak kaydedildi.