Geçen hafta sonu etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından şehirde hafta başıyla birlikte yeniden açık hava hakim oldu.

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava görülürken, turizm kenti Antalya’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği kentte, deniz suyu sıcaklığı da 21 derece ölçüldü.

Bu durumu fırsata çevirenler sahilde yürüyüş yaptı, kimi Akdeniz’e girip yüzdü, kimi de kumsalda güneşin tadını çıkardı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya’da önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi bekleniyor.