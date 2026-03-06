ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’te ağırladığı konuklar, başkanın etrafında toplanarak ona dokunup dua etti. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde, Başkan Donald Trump’ın omzuna elini koyarak dua eden 1966 doğumlu Paula White, ABD'deki Evanjelik çevrelerin en etkili figürlerinden biri olarak tanınıyor. Televizyon vaizi, yazar ve papaz kimliğiyle bilinen White, Trump ile olan yakın ilişkisiyle uzun süredir stratejik bir rol üstleniyor.
BEYAZ SARAY’DAKİ RESMİ GÖREVİ
Paula White, Trump yönetimi bünyesinde dini kurumlarla devlet arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan "İnanç ve Fırsat Girişimi" (White House Faith and Opportunity Initiative) adlı yapıda danışmanlık görevi yürüttü.
Beyaz Saray'daki pek çok dini etkinliğin organizasyonunda merkezde yer alan White, başkanın manevi rehberliği kadar siyasi taban desteği için de kritik bir isim olarak kabul ediliyor.
TARTIŞMALI "REFAH TEOLOJİSİ"
Geniş bir takipçi kitlesine sahip olmasına rağmen White, dini çevrelerde tartışmalı bir isim olarak öne çıkıyor. İnancın maddi başarı ve zenginlik getireceğini savunan "refah teolojisi" yaklaşımı, sert eleştirilerin odağında.