Türkiye'nin batı kesimlerini etkisi altına alan yağışlı hava dalgası, İzmir, Çanakkale ve Aydın'da su baskınlarına ve taşkınlara yol açtı. Altyapı sorunlarının da etkisiyle birçok noktada ulaşım durma noktasına geldi.
İZMİR'DE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, özellikle Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Alsancak ve Kordon bölgesini vurdu. Rögarların taşması ve deniz seviyesinin yükselmesiyle yollar suyla kaplandı. Birçok iş yeri ve binanın zemin katını su basarken, esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. Çeşme ilçesinde ise fırtına nedeniyle deniz taştı.
ÇANAKKALE'DE BARAJ DOLDU, SARIÇAY YÜKSELDİ
Çanakkale'de etkili olan sağanak, Kepez Çayı ve Sarıçay'da su seviyesini kritik noktaya taşıdı. Kepez Çayı'nın taşması sonucu balıkçı barınağındaki tekneler zarar gördü.
Atikhisar Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması nedeniyle Sarıçay'ın debisi yükseldi. Çay kenarındaki otoparkta bulunan araçlar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahiplerine ulaşılarak bölgeden kaldırıldı.
BU FOTOĞRAF YAPAY ZEKA DEĞİL
Çanakkale'de çekilen bu fotoğraf ise vehametin en boyutta olduğunu gözler önüne serdi.
AYDIN'DA EVLER BOŞALTILDI
Yağışların etkili olduğu Aydın'ın Söke ilçesinde ise Kızılkilise Deresi'nin debisinin yükselmesi üzerine taşkın alarmı verildi. Atatürk Mahallesi'nde risk altındaki evler için tahliye kararı alındı. Söke Kaymakamlığı koordinasyonunda polis ve belediye ekipleri, vatandaşları evlerinden alarak güvenli bölgelerdeki otellere yerleştirdi.