Araştırma şirketleri ekim ayı sonuçlarını paylaşırken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme ve Gazze ateşkesi anlaşması iktidarın oylarını etkileyip etkilemediği değerlendirildi.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Panaroma şirketi ve KONDA araştırmalarını paylaştı. Panaroma’ya göre, ekimdeki dış politika atağı bugün seçim olsa AKP’nin alacağı oyu, eylül ayına göre hiç etkilemedi. Ertuğrul Özkök, AKP'nin dış politika atağının CHP'nin oylarını 'bir tık' duraklattığını belirtti.

CHP 0,8 puan kaybederek yüzde 36,6’dan yüzde 35.,8’e gerilemiş. AKP ise 0,1 puan alarak yüzde 34,3’den yüzde 34.4’e yükseldi.

KONDA Genel Müdürü Aydın Erdem’e göre ise, söz konusu atak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onay oranında bir “tık” yükselmeye yol açmış. Özkök, “Asrın lideri' yakıştırması belki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajını konsolide ediyor, ama bunun oya yansıması öyle olmuyor." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın performansını “başarılı” ve “başarısız” bulanların oranı ekim ayında ne oldu?

Eylül ayında Cumhurbaşkanının performansını başarılı bulanların oranı yüzde 38 iken iki dış politika atağının ardından başarılı bulanların oyu 1 puan artarak yüzde 39’a yükseldi. Başarılı bulanların oranı 1puan artarken, başarısız bulanların oranı 1.8 puan yükselmiş.