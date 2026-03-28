Fransa’nın güneyinde yer alan Morbihan Körfezi, yaklaşık 11.500 hektarlık yüzölçümü ve bünyesindeki 42 ada ile bölgenin temel arkeolojik ve biyolojik merkezlerinden biri olarak tanımlanıyor.

Bölgede yapılan envanter çalışmaları, 550’den fazla Neolitik anıtın varlığını doğrulamaktadır. Bu yapılar arasında teknik özellikleri bakımından iki merkez öne çıktı:

Gavrinis Höyüğü (Cairn): MÖ 3500 yılına tarihlenen bu yapıda, üzerinde geometrik motifler (spiraller ve balta figürleri) bulunan 29 adet taş levha yer almaktadır.

Grand Menhir Brisé: Locmariaquer bölgesinde bulunan yapı, yaklaşık 20 metre yüksekliğinde ve 280 ton ağırlığındadır. Mevcut kayıtlar, bunun Avrupa’da dikilmiş en büyük monolit olduğunu göstermektedir.

COĞRAFİ DAĞILIM

11.500 hektarlık iç denizde bulunan 42 adadan yalnızca İle-aux-Moines ve İle d’Arz adalarında yıl boyu yerleşik nüfus bulunuyor. Bölgenin idari merkezi olan Vannes şehri, 13. yüzyıldan kalma surları ve Orta Çağ mimari örneklerini barındırıyor.

DOĞA PARKI OLARAK YÖNETİLİYOR

Körfez, 2014 yılında kurulan Morbihan Körfezi Bölge Doğa Parkı statüsüyle yönetiliyor. Mevcut biyolojik veriler şöyle:

Ornitoloji: Sulak alanlar, kış döneminde brent kazı dahil olmak üzere 60.000’den fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

Deniz Florası ve Faunası: 2.000 dönümlük deniz çayırı yatakları, Avrupa’daki deniz atı popülasyonunun %90’ını barındıran bir üreme alanı işlevi görüyor.

EKONOMİK FAALİYETLER

Bölge ekonomisinde deniz ürünleri yetiştiriciliği, özellikle istiridye üretimi temel unsur. Geçmişte yerli yassı istiridye (Belon) üretimiyle bilinen bölgede, günümüzde yıllık yaklaşık 10.000 ton Pasifik istiridyesi üretiliyor.