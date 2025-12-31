Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2024 yılında yürürlüğe giren uygulama ile bir takvim yılı boyunca sinyal göndermeyen akıllı telefonların IMEI numaralarını kullanıma kapatmakta.



Söz konusu düzenleme ile çok sayıda akıllı telefonun usulsüz işlemlerde kullanılmasının önüne geçmek amaçlanıyor. Buna karşın atıl durumdaki tüm telefonlara yönelik geçerli olan uygulama, çekmecelere kaldırılmış yedek telefonların da işlevsiz hale gelmesine neden olabilir.

3 MİLYON TELEFONUN ETKİLENMESİ BEKLENİYOR



Uzmanlar, bir takvim yılı boyunca açılmayan ve herhangi bir sinyal gönderiminde bulunmayan telefonların IMEI numaralarının askıya alınacağı uyarısında bulunurken, söz konusu uygulama nedeniyle pasif durumdaki telefonlarının kapanmasını istemeyen kullanıcılara 'aç-kapat' tavsiyesinde bulundu.



İlk belirlemelere göre 2025 yılı boyunca 3 milyona yakın akıllı telefonun sinyal göndermediği tespit edilirken, IMEI numarası askıya alınan akıllı telefonlar yeni yılda SIM kart kullanımına kapatılacak. Arama, mesajlaşma ya da hücresel veri aktivitelerinin gerçekleştirilemeyeceği telefonlara dikkat çeken teknoloji uzmanları, son tarihin kaçırılması durumunda kullanıcıların e-Devlet üzerinden başvuru yapması gerektiğini belirtti.

TARİHİ KAÇIRAN E-DEVLET'TEN BAŞVURACAK



Kısıtlamadan etkilenen akıllı cihazların yeniden kullanıma sunulması için e-Devlet üzerinden başvuru yapmak şart olacak. Cihaz sahiplerinin ilgili telefona yönelik bilgileri başvuru aşamasında yetkililerle paylaşması beklenirken, devreye alınan uygulama ile akıllı telefonların yasa dışı faaliyetlerde kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.





