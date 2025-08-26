Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşın son haftalarda yatay seyir izleyen akaryakıt fiyatlarının bu gece yarısı itibarıyla yeniden zamlanması bekleniyor.
BENZİNE 1,15 TL ZAM GELİYOR
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, çarşamba gecesi itibarıyla pompaya yansıtılacak değişiklikle birlikte benzinin litre fiyatına 1,15 TL zam yapılması planlanmakta.
26 Ağustos 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...
Benzin
İstanbul (Anadolu): 51.47 TL/L
İstanbul (Avrupa): 51.62 TL/L
İzmir: 52.73 TL/L
Ankara: 52.39 TL/L
Motorin
İstanbul (Anadolu): 52.02 TL/L
İstanbul (Avrupa): 52.14 TL/L
İzmir: 53.42 TL/L
Ankara: 53.06 TL/L