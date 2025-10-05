Gökyüzü meraklıları bu geceyi kaçırmak istemeyecek. Ay, yörüngesinde Dünya’ya en yakın konuma ulaşıyor ve bu sayede normalden çok daha büyük, çok daha parlak bir görünüme kavuşacak.

Ekim ayının ilk “süper ayı”, Pazartesi gecesi gökyüzünü adeta gündüze çevirecek. Ay, Dünya’ya yaklaşık 361 bin kilometre kadar yaklaşacak bu da çıplak gözle fark edilebilir ölçüde bir parlaklık farkı yaratacak.

NASA: %30 DAHA PARLAK GÖRÜNECEK

NASA verilerine göre süper ay, yılın en sönük dolunayına kıyasla %14’e kadar daha büyük, %30’a kadar daha parlak görünebiliyor.

Ay, eliptik yörüngesi üzerinde Dünya’ya en yakın noktaya geldiğinde bu olağanüstü görüntü oluşuyor.

Philadelphia’daki Franklin Enstitüsü’nün baş astronomu Derrick Pitts, Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Aslında çok da sıra dışı bir olay değil, ancak gökyüzüne bakanlar için büyüleyici bir manzara sunuyor.” dedi.

ÖZEL EKİPMANA GEREK YOK

Süper ay, dünyanın her yerinden, hava koşulları uygun olduğu sürece hiçbir teleskop ya da dürbün olmadan gözlemlenebilecek.

Ancak astronomlara göre farkı en net şekilde dolunayın doğuş ve batış saatlerinde, yani ufka yakınken görmek mümkün olacak.

KASIM VE ARALIKTA DA GÖRÜLECEK

Bu geceki dolunay, yılın üç süper ayından ilki olacak. Bir sonraki süper ay Kasım ayında, sonuncusu ise Aralık ayında görülecek.

Gökyüzü şöleni 2026’da da devam edecek: Mart 2026’da Kuzey Amerika, Asya ve Avustralya’da tam ay tutulması, Ağustos 2026’da ise Amerika, Afrika ve Avrupa’da kısmi ay tutulması yaşanacak.