2026 yılına girilmesiyle birlikte birçok ürün, mal ve hizmet bedelinde peş peşe artışa gidilecek.



BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR



Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıt grubu ürünlerinde geçerli olacak ÖTV oranlarında da artışa gidilmesi beklenirken, bu durum benzin ve motorin fiyatlarının zamlanmasına neden olacak.

1 Ocak 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatında 1 lira 32 kuruş artış beklenirken, motorinde muhtemel zam ise 1 lira 41 kuruş olacak.



31 Aralık 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde...



BENZİN



İstanbul (Anadolu):51.75 TL/L

İstanbul (Avrupa): 51.9 TL/L

İzmir: 53.1 TL/L

Ankara: 52.76 TL/L

MOTORİN



İstanbul (Anadolu):53.17 TL/L

İstanbul (Avrupa): 53.29 TL/L

İzmir: 54.66 TL/L

Ankara: 54.32 TL/L



