Yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi Türkiye genelinde izlenebilecek. Saatte 100’e yakın kayan yıldızın görüleceği bu eşsiz doğa olayı, gökyüzünü adeta bir ışık şölenine dönüştürecek. Astronomi meraklıları, en iyi izleme noktalarını ve saatlerini şimdiden araştırmaya başladı.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senede sadece bir kez gerçekleşen meteor yağmurunun en yoğun anı 12 Ağustos saat 23:00’te olacak ve tüm Türkiye’den izlenebilecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENEBİLİR?

Perseid meteor yağmurunu Türkiye'nin 81 ilinde izleyebilirsiniz. Işık kirliliğinden uzak, açık alanlar bu eşsiz gökyüzü şölenini izlemek için en ideal noktalar arasında yer alıyor.

Perseid Meteor Yağmuru (Perseid Meteor Shower), her yıl Temmuz ortasından Ağustos sonlarına kadar görülebilen bir meteor yağmurudur. Bu yağmur, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı tarafından ortaya çıkan bir gök cismi akışının Dünya'ya çarpması sonucu oluşur. Dünya, bu kuyruklu yıldızın yörüngesinde yer alan toz parçacıklarına girerken, bu parçacıklar atmosferde yanarak meteorları oluşturur.