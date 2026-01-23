Dünya bu gece nadir gökyüzü olaylarından birine şahit olacak. 3 gök cisminin bir araya gelerek gülen bir yüz manzarası oluşturması beklenen olayda, Ay, hilal şeklinde bir ağız, Satürn ve Neptün ise bu ağızın üzerinde iki göz görüntüsü oluşturacak. Yeryüzünden belirli bir yöne doğru bakınca manzara net şekilde görülecek.

HANGİ YÖNE BAKINCA GÖRÜLECEK?

Nadir rastlanan bu olayı izlemek için güneşin batı ufkuna bakmak gerekecek. Gün batımının ardından batıya doğru bakıldığında ufuk çizgisine yakın bir noktada 3 gök cisminin yarattığı ilginç manzara gözlenebilecek.

KESKİN GÖZLER GÖRECEK, DÜRBÜNÜ OLAN MANZARAYI İZLEYECEK

Havanın kararmasıyla birlikte Ay ve Satürn'ün çıplak gözle rahatlıkla görülebileceği tahmin edilirken, bu dizilimin üçüncü parçasını oluşturan Neptün oldukça sönük görünen bir gezegen olduğu için dürbün ya da teleskop sayesinde görülebilecek.

BAZI BÖLGELER ŞANSLI

Gök cisimlerinin ufka yakın bir konumda gözleneceği tahmin edilirken ağaçlar ya da binalar tarafından kapatılmayan bir açıya sahip olan bölgelerde manzara daha net şekilde izlenebilecek. Bu akşam gerçekleşecek üçlü gezegen buluşması senenin en ilgiç gök olayları arasında gösteriliyor.