23 yıllık AKP iktidarının uygulamalarını ve ulaşılan sonuçları gören vatandaş “Böyle gitmez” diyor ve ekliyor: “Ekonomi zorda, mutfak yanıyor. Yasaklar-Yolsuzluk-Yoksulluk bitecekti, dibe vurduk. Yargı bağımsızlığında sonlara düştük. Uyuşturucu, kadın cinayetleri, şiddet, çeteler kol geziyor. Ülkeyi yönetenler TBMM’de yumruk yumruğa kavga ediyor.” Halkın “Böyle gitmez’’ örneklerinden bazıları şöyle:

ENFLASYON HALKIN BAŞINA BELA

AKP iktidara geldiğinde 2002 yılında enflasyon yüzde 29.7 idi. 2004-2017 yılları arasında enflasyon daha düşük seyretti. Ancak 2025 yılını Türkiye, yüzde 30.9 ile kapattı. 23 yıllık AKP iktidarı, aldığı enflasyonun bile altına düşüremedi.

HUKUK GERİYE GİTTİ

AKP iktidara ‘3Y’ (yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar) ile mücadele için geldi. 2002’de yargı bağımsızlığı ve hukukun uygulanabilirliği açısından 102 ülke içinde Türkiye, 66. sırada yer alıyordu. Güncel sıralamaya göre 134 ülke içinde ancak 118. sırada yer bulabildik.

ÇOCUK SUÇLULAR

Asayiş suçlarında artış yaşandı. Bazı suç türleri dalgalı seyir izledi. Çocuk suçluluğunda tam tersi patlama yaşandı. Çeteler çocukları kullanmaya başladı.

DOLAR-AKARYAKIT DURDURULAMIYOR

AKP iktidara geldiğinde 1 dolar yaklaşık 1.5 TL idi. Şimdi 1 dolar 44 liraya dayandı. 23 yıl önce benzinin litresi 1.55 TL, mazotun litresi de 1.20 TL idi. Şimdi ise benzin 57, mazot 58 liraya çıktı. 2002’de 1 dolar ile 1 litre benzin alınıyordu. Şimdi 1 litre benzin almak izin 1.3 dolar gerekiyor.

YOLSUZLUK ARTTI:

Yolsuzluk algı endeksinde 2002 yılında 102 ülke içinde 64. sırada yer alan Türkiye 2010-2013 arasında 53. sıraya kadar çıktı. Ancak 2013’ten sonra düşüş başladı. 2025 yılı itibariyle 182 ülke içinde 124. sıraya geriledik.

UYUŞTURUCU TEHDİDİ

23 yıl önce genç nüfusta uyuşturucu kullanımı çok düşüktü. Son 15 yılda tehdit büyüdü, uyuşturucu kullanımı yükseldi, başlama yaşı 13’lere kadar indi.

EĞİTİM VE SAĞLIK

Eğitimde okullar İmam Hatip yapılarak “dindar nesil” yetiştirilmek istendi. Atanamayan öğretmenler, taşımalı eğitim, boş geçen dersler ve müfredat sıkıntıları devam ediyor. Sağlık sistemi de zora girdi. Şehir Hastaneleri bütçeden milyarlar götürüyor. Vatandaş ise doktor randevusu bile alamıyor, MHRS sistemi çöküyor. Doktorlar yurt dışına gidiyor sağlıkla şiddet devam ediyor.

BOŞANMADA REKOR

Boşanma davalarında son yıllarda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. 2000’li yılların başında 90-100 bin civarında boşanma vardı. 2010’larda 118 bine, 2020’lerde 150 bine çıktı. 2024 yılında 187 bin oldu. 2025 yılı içinde 190 bini geçti. Nüfusa göre boşanma hızı 2000’li yıllarda binde 0.8-1.4 iken, 2024’te bu hız 2.19 ile tarihi seviyeye ulaştı.

ZENGİN FAKİR ARASINDA UÇURUM OLUŞTU

Kişi başına milli gelir 2002 yılında 3.300 dolar idi. AKP’nin ilk iktidar yıllarında kısmi artışlarla 2013’te 13 bin 200 dolara kadar çıktı. 2025’te 11 bin 300 dolara düştü. Son 13-14 yılda kişi başına gelirde hedeflerin çok gerisinde kaldı.