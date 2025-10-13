Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u setlerde 3-0'la geçerek lige galibiyetle başladı.



Karşılaşma boyunca sarı-kırmızılı takım taraftarından yoğun bir destek alırken, tribünlerde ortaya çıkan manzaralar sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kadın voleybol takımı karşılaşmalarında, taraftarların üstlerini çıkarması ve yarı çıplak şekilde tezahürat atması eleştirilere neden olurken, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) görüntülerin ardından talimat değişikliğine hazırlandığı öğrenildi.



ÜSTÜNÜ GİYMEYEN TRİBÜNDEN ÇIKARILACAK



Özellikle kadın sporcuların karşılaşmalarında geçerli olacak düzenleme ile karşılaşmanın hakemi, tribünlerde seyircilerin üstlerini çıkarması halinde oyunu durdurabilecek ve tribünlere uyarıda bulunabilecek. Yapılan uyarılara rağmen aykırı fiilde bulunan seyirciler ise karşılaşmadan dışarı çıkarılacak.