Donald Trump’ın çalışma masasının etrafında toplanan bir grubun dua ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, ABD’li siyasetçi Dan Scavino tarafından paylaşılan video ile gündeme geldi.

X platformunda paylaşılan videoda, Trump’ın masasında oturduğu sırada çevresinde bulunan kişilerin ellerini uzatarak onun için dua ettiği görülüyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Paylaşımda dua eden grubun Trump için destek ve iyi dileklerde bulunduğu dikkat çekerken, videonun hangi tarihte ve hangi ortamda kaydedildiğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.