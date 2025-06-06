Güzellik ürünü yeme videolarıyla tanınmıştı

“Guava Beauty” ismiyle bilinen 24 yaşındaki Guava Shuishui, özellikle makyaj malzemelerini yiyerek yaptığı içeriklerle kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Shuishui’nin içerikleri arasında ruj, allık, yüz maskesi ve pamuk ped gibi kozmetik ürünlerini çatal ya da kaşıkla tükettiği görüntüler yer alıyordu.

Bu içerik tarzı onu sosyal medyada fenomen haline getirse de bazı kullanıcılar, bu videoların küçük yaş grupları için zararlı bir örnek oluşturabileceği uyarısında bulunuyordu.

Kozmetik maddeler zehirledi, hayatını kaybetti

Genç kadının ölümüne ilişkin ailesi tarafından yapılan açıklamada, Shuishui’nin "ani bir hastalık" sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Ancak içeriklerinde düzenli olarak kozmetik ürünleri tüketen fenomenin, bu ürünlerdeki kimyasallar nedeniyle zehirlenmiş olabileceği iddiaları gündeme geldi.

2024 yılının sonlarında paylaştığı ve sosyal medya hesabının en dikkat çeken içeriklerinden biri olan videoda Shuishui, bir jel allığı çatal yardımıyla tabağa alıp kaşıkla tüketmişti. Video açıklamasında, "makyaj ürünleri yemenin tartışmalı olduğunu" kabul ettiğini ve özellikle 6 yaş altındaki çocukların içeriklerini izlememesi gerektiğini ifade etmişti.

Uzmanlardan sosyal medya uyarısı

Shuishui’nin ölümünün ardından dijital içerik üreticilerinin sağlığı tehdit eden akımlar uğruna tehlikeli davranışlarda bulunmaması gerektiği bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, sosyal medya trendlerinin her ne kadar masum görünse de ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini belirterek içerik üreticilerini ve takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“Sosyal medyada beğeni uğruna yapılan riskli paylaşımlar, özellikle çocuklar ve gençler için tehlike arz ediyor” diyen uzmanlar, Shuishui’nin trajik sonunun ibret verici olduğunu vurguladı.