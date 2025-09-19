Olay, Kahramankazan Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda yaşandı. 16 yaşındaki Berat Ü., okuldan vücudunda morluklarla eve döndü. Öğretmeni Mücahit Mert H., ailesine çocuğun arkadaşlarıyla kavga ettiğini ve dudağının yaralandığını söyledi.

Ancak anne Seray Cengiz bu açıklamaya ikna olmadı ve okul yönetimiyle görüştü. Benzer yanıtlar alınmasının ardından darp raporu alarak savcılığa başvurdu.

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, öğretmenin öğrenciyi yerde sürüklediği ve darbettiği tespit edildi. Mücahit Mert H. hakkında “beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı basit yaralama” suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan öğretmen, 45 gün sonra serbest bırakıldı.

Birgün'den Semra Kardeşoğlu'nun haberine göre mahkeme, öğretmene duruşmadaki tutum ve davranışları nedeniyle indirimli olarak 12 bin TL adli para cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Savcılık ve aile karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.Mahkumiyet kararına rağmen Mücahit Mert H.’nin daha sonra Sincan Rehberlik Araştırma Merkezi’nde “özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı” olarak görevlendirilmesi, kamuoyunda endişe ve tepkiye neden oldu.