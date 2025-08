CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokratlarının gözaltına alınmasına ilişkin Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Çelik şunları kaydetti:

"Üç yüz gündür buralardayız. Çağlayan Adliyesi’nde, Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde ve cezaevlerinde büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Dört gün önce iftira at, kurtul düzeninin bir parçası olarak yirmi beş İBB bürokratı gözaltına alındı. İETT’den on iki, İZFAŞ’tan on üç kişi gözaltına alındı. İETT’den gözaltına alınanların tamamı devlet memuru. Bu insanlar yıllarca devletine, milletine hizmet etmiş bürokratlar. Yaptıkları tek şey bu ülkeye sadakatle çalışmak oldu."

“TSK’YA 25 YIL HİZMET ETMİŞ YÜZBAŞIYI BODRUM KATINDA BEKLETİYORSUNUZ"

Çelik, gözaltına alınan isimlerden birinin İETT Genel Müdürü İrfan Demet olduğunu belirterek, onun Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 25 yıl yüzbaşı olarak görev yaptığını hatırlattı:

"Bu ülkenin şanlı ordusunda çeyrek asır hizmet etmiş bir yüzbaşıyı dört gün boyunca Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında, uyuşturucu kokuları içerisinde bekletiyorsunuz. Sonra da darbe dönemlerini aratmayan bir şekilde, tek sıra halinde, arka arkaya dizip kolluk güçleri eşliğinde adliyeye sevk ediyorsunuz. Bu görüntüler Türkiye’ye yakışmaz, demokrasiye yakışmaz, hukuk devletine yakışmaz."

"WHATSAPP GRUPLARINA SERVİS EDİYORSUNUZ"

Emniyetin bu görüntüleri basına servis ettiğini söyleyen Çelik, sürecin yargı kararı olmadan kişilerin itibarını zedelediğini belirtti:

"Kimin görüntüsünü servis ettiğinizin farkında mısınız? Bu ülkeye 25 yıl boyunca güvenliği sağlamak için hizmet etmiş bir yüzbaşının görüntüsünü basın WhatsApp gruplarına servis ediyorsunuz. Haklarında hüküm yok, bir delil yok, kanıt yok. Masumiyet karinesi ayaklar altına alınıyor. Onurlu, şerefli, haysiyetli memurlar zan altında bırakılıyor."

"AZİZ İHSAN AKTAŞ DIŞARIDA..."

Çelik, gözaltıların geçmişte belediye başkanlarının da hedef alındığı “iftira at, kurtul” düzeninin devamı olduğunu savundu:

"Suç örgütü lideri diye gözaltına alınıp cezaevine konulan Aziz İhsan Aktaş şu an dışarıda. Onun yazdığı iftira nameler yüzünden bugün 25 bürokrat ifade veriyor. Seçilmiş belediye başkanlarımız, halkın oylarıyla göreve gelmiş insanlar zindanlarda. Bürokratlarımız, memurlarımız bugün burada, darbe dönemlerini hatırlatan manzaralarla adliyeye sevk ediliyor. Bu yapılanlar zulümdür."