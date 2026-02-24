ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yapılacak nükleer görüşmelerin 3. turundan önce "Sekizler çetesi" ile buluşacağı açıklandı.

Sekizler çetesi, ABD senatosu ve kongresinin önde gelen isimlerini kapsıyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin beraber yer aldığı sekizler çetesi, ABD siyasetinin bilincini temsil ediyor.

ABD merkezli ABC muhabiri Shannon Kate Kingston, görüşmede "İran hakkında" olacağını vurguladı.

Beyaz Saray'da yapılacak görüşmenin amacı, ABD siyasetinin gelecek eylemlere hazırlamak olacak. Bu görüşme sona erdikten sonra ABD siyasetinin İran konusunda bir olması bekleniyor.

TRUMP'IN EN İYİ GENERALİ, SALDIRI KONUSUNDA İSTEKSİZ

Rubio'nun Sekizler Çetesi'ni toplaması, ABD'nin İran konusunda net bir karara vardığı izlenimini verdi. Ancak ABD kulislerinden gelen haber tam tersi bir tablo çiziyor.

Trump hükümeti saldırı ihtimalini el üstünde tutarken, ABD ordusunun üst düzey isimlerinin askeri operayonun "o kadar da kolay" geçmeyeceği konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Axios ve CBS'in haberine göre Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, İran'a yönelik olası bir askeri harekatın ciddi riskler taşıdığı konusunda Başkan Trump ve üst düzey yetkilileri uyardı.

ABD merkezli haber ajanslarının kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Caine, ABD'nin haftalar, aylar sürecek bir çatışmaya saplanma olasılığından endişe duyuyor.

Caine ve Trump'ın çevresindeki birçok isim İran konusunda temkinli olunması gerektiğini savunuyor. Bazı kaynaklar ise Trump'ın bir saldırı düzenleme fikrine daha yakın olduğunu düşünüyor.

RİSKLER DAHA YÜKSEK

Trump, Venezuela operasyonundaki planlama sürecine benzer şekilde, İran sorununu analiz etmek üzere küçük bir danışman heyetini göreve getirdi.

Bir ABD'li yetkili, bu heyetin Trump'a askeri bir operasyon durumunda riski en aza indiren çeşitli seçenekler sunduğunu belirtti.

Haberlere göre General Caine ise Venezuela operasyonuna tam destek verirken İran konusundaki görüşmelerde daha temkinli bir tutum sergiliyor.

Kaynaklardan biri Caine'i İran konusunda isteksiz. Zira Caine, İran'daki büyük bir operasyonun risklerini daha yüksek görüyor ve ABD kayıpları ve bölgesel bir kördüğüme girme ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Caine'in düşüncelerine vakıf bir başka kaynak, generalin askeri harekata karşı olmadığını ancak savaş başladıktan sonraki süreçler konusunda "gerçekçi ve net görüşlü" olduğunu ifade etti.

DİPLOMATLAR SALDIRININ ASKIYA ALINMASINI İSTİYOR

İran'la Cenevre'deki 3. tur görüşmeleri yapacak olan Trump'ın özel temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff ise başkanı saldırıyı erteleme ve diplomasiye bir şans verme çağrısı yaptı.

İkili, Perşembe günü Cenevre'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmeyi planlıyor. ABD heyeti, zamanın Trump'ın lehine işlediğini ve her geçen gün elinin daha da güçleneceğini savundu.

Witkoff ve Kushner'ın mesajı, Trump'ın İranlılardan ne alabileceğini görmesi ve diplomasinin ivme kaybettiğine karar verdiği anda harekete geçmesi yönünde.

Başkan Yardımcısı Vance de son günlerde ABD hükümetinin iç istişarelerinde çatışmaya saplanma konusundaki endişelerini dile getirdi.

Diğer yandan Vance,Cenevre'deki görüşmelerden diplomatik bir atılım çıkmasını umuyor ancak anlaşma ihtimali konusunda pek iyimser görünmüyor. Aynı anda İran'a yapılacak operasyonun karmaşık olacağını da vurgulayarak endişelerini dile getirdi.

'SON KARARI BEN VERİRİM'

Rubio kritik görüşmeyi gerçekleştirmeye hazırlanırken ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

ABD merkezli Axios ve CBS'in haberinde, Daniel Caine'in İran'a yapılacak saldırılar hakkında ABD Başkanı'nı uyardığı haberini tamamen yalanlayan Trump sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında “Sahte haber medyasında, bazen Razin olarak da anılan General Daniel Caine'in İran'la savaşmamıza karşı olduğu yönünde çok sayıda haber dolaşıyor. Bu haber, bu engin bilgi birikimini kimseye atfetmiyor ve %100 yanlış" diye yazdı.

Açıklamanın devamımda "İran'la olası bir savaş hakkında yazılan her şey yanlış ve kasıtlı olarak yanlış yazılmıştır. Kararı veren benim, anlaşma yapılmasını tercih ederim ama anlaşma yapılmazsa, o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak, çünkü onlar harika ve muhteşem bir halk ve başlarına böyle bir şeyin gelmemesi gerekirdi" diye konuştu.