Muğla’nın cennet köşelerinden Gökova’da 1. Derece doğal ve arkeolojik sit alanı olan asırlık çam ağaçları ile kaplı 18 hektarlık ormanlık alanda yapılması planlanan turistik tesis planlarının askıya çıkarılması Gökovalıları isyan ettirdi. Arkeolojik Sedir (Kleopatra) Adası’nın da tehlike altında olduğunu belirten SÖZCÜ’ye Özlem Ulay “Düşman olsa cennete bunu yapmaz. Gökova'yı kanalizasyona ve betona çevirecekler. Kamp adı altında başlayan yerlerin ne hale geldiğini geçmişte gördük” diye konuştu.

Yapılan açıklamada Bakanlık Makamının 28.04.2025 tarihli ve 12369886 sayılı Olur’u ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanarak 12/09/2025 - 12/10/2025 tarihleri arasında 30 gün süreyle askıya çıkarıldığı belirtilerek plan notları paylaşıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

-Söz konusu planlama çalışması ile; Çamlı mahallesinin sosyal ve kültürel gereksinimlerinin karşılanması, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturulması, yaşam kalitesinin arttırılması, arazi kullanımı, koruma, kısıtlama kararları, örgütlenme ve uygulama ilkelerini içeren bir planlama çalışması oluşturulması amaçlanmıştır.

-Proje alanı, Nitelikli Doğal Koruma Alanı içerisinde kaldığından, alanda çevreye artı değer kazandırıcı, doğal dengeyi ve dokuyu mümkün olduğunca koruyarak alanın çevre kalitesini arttırmak amacı ile Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanmasına ilişkin etap teklifi gönderilmiş olup, 11.02.2025 tarihli plan inceleme kurul kararı ile uygun görülmüştür.

-Bu doğrultuda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 14/09/2023 tarih ve E-6764793 sayılı yazı ile 113 sayılı ilke kararları doğrultusunda plan teklifi hazırlanmıştır

ÇEVRECİLER PLANA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Gökova’nın cennet köşelerinden 1. Derece doğal ve arkeolojik sit alanı , ayrıca dünyaca ünlü Sedir (Kleopatra) Adası’nın bulunduğu bölgede yapılacak kamp çalışmalarının dönüştürülerek ormanlık alanda havuzlar yapılacağını belirten Harita ve Kadastro Mühendisi Muğla Büyükşehir Belediyesi emekli İmar Müdürü aktivist Özlem Ulay “Muğla’nın bütün koyları, ormanları cennet köşeleri rant amaçlı saldırı altında. Hangi birisine koşacağımızı şaşırdık. Böyle bir güzellik , doğal, kültürel alan, bu güzellikler dünyanın hiçbir yerinde yok. Kamp amaçlı başlatılan projeler sonra doğa kıyımına uğrayıp turistik tesis haline dönüşüyor. Alıştıra alıştıra adım adım projeleri hazırlıyorlar. ÇED raporları bile alınmış. Proje askıya çıkarılınca facianın boyutu da ortaya çıktı. Bu konuyu önümüzdeki hafta büyükşehir belediyesinde gündeme getirip acil olarak itirazlarımızı yapacağız” diye konuştu.