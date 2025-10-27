DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bireysel emeklilik sistemine değinen Babacan, yeni vergi yasası ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a BES devlet katkısı oranını sıfıra kadar indirme yetkisi verilmeye hazırlanıldığını belirtti.

"EMEKLİLİK BİRİKİMİNE KASDEDECEKLER"

Babacan bu hazırlığı “Sistemin canına okuyacaklar. 16 milyon insanın umuduna emeklilik birikimine kastedecekler. Devlete güvenip uzun vadeli tasarruf yöntemi olan BES’i tercih edip yıllardır prim yatıran vatandaşlarımızı boşa çıkaracaklar” dedi.

Babacan’ın iddiasına göre bu madde vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin içinde yer alacak.

"SIFIRLAMA YÖNÜNDE KULLANILACAK"

Tasarı halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bulunuyor. Babacan bu yasaya BES devlet katkısını yüzde 50’ye kadar çıkarma ya da sıfırlama yetkisine dair maddenin ekleneceğini, ancak bu maddenin sıfırlama yönünde uygulanacağını ileri sürdü. Babacan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu durumun, özel emeklilik sistemine büyük darbe olacağını da sözlerine ekledi.

2001 YILINDA KABUL EDİLMİŞTİ

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2001 tarih ve 24336 sayısı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Devlet, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Mavi Kartlı olan tüm katılımcılara belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilme olanağı sağladı. 2013’ten 22 Ocak 2022 tarihine kadar ödenen katkı paylarına verilen devlet katkısı oranı yüzde 25 olarak uygulanmaktayken, yasal düzenleme sonrası 5 puanlık artışla oran yüzde 30’a yükseltildi ve halen yüzde 30 olarak uygulanıyor.

MİLYONLARCA KATILIMCI VAR

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), BES'teki katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 1 trilyon 850 milyar 300 milyon lira, Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) devlet katkısıyla birlikte toplam fon büyüklüğü 116 milyar 583,7 milyon lira dikkate alındığında, havuzun toplam büyüklüğü 1 trilyon 966 milyar 883,7 milyon liraya ulaştı. 17 Ekim itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 9 milyon 982 bin 691 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 1 trilyon 658 milyar 146,5 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 192 milyar 153,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 1 trilyon 850 milyar 300 milyon lira oldu.