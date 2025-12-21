NBC'nin haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a programı yeniden saldırı seçenekleri hakkında brifing vermeye hazırlanıyorlar.

İsrailli yetkililer, İran'ın bu yılın başlarında İsrail'in askeri saldırıları sonucu hasar gören balistik füze programının üretimini genişlettiği konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başladı.

NBC, haberini "planlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olan bir kişi ve planlar hakkında bilgilendirilmiş dört eski ABD yetkilisi tarafından verildiğini" yazdı.

İSRAİL'İ KORKUTAN FÜZELER

Kaynaklar, İsrailli yetkililerin İran'ın Haziran ayında ABD'nin bombaladığı nükleer yakıt zenginleştirme tesislerini yeniden inşa etmesinden de endişe duyduğunu belirtti.

Ancak yetkililer, İran'ın balistik füzeler ürettikleri tesisleri yeniden inşa etme ve hasar gören hava savunma sistemlerini onarma çabalarını daha acil bir sorun olarak gördüklerini ekledi.

Trump ve Netanyahu'nun bu ayın sonunda Florida'da başkanın Mar-a-Lago malikanesinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynaklar, bu toplantıda Netanyahu'nun Trump'a, İran'ın balistik füze programını genişletmesinin hızlı bir müdahaleyi gerektirebilecek bir tehdit oluşturduğunu savunmasının beklendiğini söyledi.

TRUMP'I NASIL İKNA EDECEK?

Netanyahu'nun argümanının bir kısmının, İran'ın eylemlerinin sadece İsrail için değil, ABD'nin çıkarları da dahil olmak üzere daha geniş bölge için de tehlike oluşturduğu yönünde olacağı belirtildi.

Kaynaklar, İsrail liderinin Trump'a, ABD'nin yeni askeri operasyonlara katılma veya bu operasyonlara yardım etme seçeneklerini sunmasının beklendiğini belirtti.

Perşembe günü Netanyahu ile 29 Aralık'ta yapılacak toplantı hakkında sorulan bir soruya Trump, gazetecilere “Resmi olarak bir randevu ayarlamadık, ancak o benimle görüşmek istiyor” dedi.