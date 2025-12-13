Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi cumartesi günü Hindistan’ın doğusundaki Kalküta kentine geldi.

Hindistanlı taraftar, zaten Messi'nin gelişi sebebiyle büyük bir heyecan yaşıyordu. Ancak bir haber, heyecanı doruğa taşıdı: '10 lakh (5 bin TL) veren, Messi ile el sıkışabilecek'

Bunu duyan taraftar, havalimanına akın etti. Yüzlerce Hintli futbol sevdalası koşa koşa Messi'ye gitti. O anlar kameraya yansıdı.

Havalimanında ve kent sokaklarında büyük kalabalıklar toplandı. Hindistan haber ajansı ANI’ya göre çok sayıda kişi havalimanına akın edince Messi farklı bir güzergahtan çıkarıldı

MESSİ İÇİN 21 METRELİK HEYKEL DİKTİLER

Ziyaret 'GOAT turu' olarak duyuruldu. Programda Kalküta ile birlikte Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi var.

Messi 2011’de Kalküta’yı ilk kez ziyaret etmişti. Bu kez kent onun gelişi şerefine 21 metrelik bir heykel hazırladı.

Heykelin cumartesi günü açılması planlanıyor. Messi de törende yer alacak. Messi 72 saatten kısa sürede ülkeyi dolaşacak.

Inter Miami ile MLS Kupası kazandıktan sonra üst üste ikinci kez ligin MVP ödülünü aldı. Tur pazartesi günü Yeni Delhi’de bitecek.

Messi burada Başbakan Narendra Modi ile görüşecek. Messi’ye Luis Suarez ve Rodrigo de Paul eşlik ediyor.