Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “meşruiyet verme” ve “Türkiye için en iyi sistem Osmanlı millet sistemidir. Benim için İzmir, Yahudilerin, Müslümanların, Hıristiyanların bir arada yaşadığı, bu toplulukların harmanlandığı bir örnek” sözleriyle tepki toplayan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, cumhuriyet karşıtlığında vites yükseltti.

ENGEL TÜRKİYE'YMİŞ!



Yunan gazetesi Kathimerini’ye konuşan Barrack, yine cumhuriyeti ve 1919’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan milli mücadele sonrası Anadolu’da kurulan Türk devletini hedef aldı. Kathimerini’ye verdiği röportajda Yunanistan’a desteğini açıklayan Tom Barrack, 1919 sonrası ulus-devletleşmenin Doğu Akdeniz’in jeoekonomik düzenini kilitlediğini ve ticarete engel oluşturduğunu öne sürdü. Hazar’da bulunan enerji rezervlerinin Akdeniz’e açılmasının önündeki en büyük engelin Türkiye’nin ulus devlet yapısı olduğunu ifade eden Barrack, “Doğu Akdeniz’de yeni bir düzen kurmanın zamanı geldi” dedi. Ulus devlet yapısı nedeni ile Türkiye ve Yunanistan’ın yaşadığı gerginliklerin ekonomik akışları düğümlediğini savunan Barrack, “Yeni bir bölgesel düzenin zamanı geldi. Bu yeni düzenin kilit taşı olabilir” dedi.





TEHDİT GİBİ SÖZLER



Tom Barrack, bölgedeki jeoekonomik düzenin 1919 sonrası ulus-devletleşme ile parçalandığını ve bunun tarihsel “refah yollarını” kapattığını söyledi. Barrack, “Caspian’ın Akdeniz’e açılan kapısı Yunanistan ve Türkiye’dir” diyerek, iki ülkenin coğrafi olarak benzersiz bir enerji ve ticaret koridoru oluşturduğunu vurguladı. Ancak bu potansiyelin yıllardır siyasi komplikasyonlar, güvensizlikler ve rekabet yüzünden kullanılamadığını ifade etti. Barrack, bu çerçevede “yeni bir bölgesel düzenin zamanı geldi” diyerek, enerji-politik uyumun hem iki ülkenin hem de bölgenin ekonomik çıkarları için zorunlu hale geldiğini savunuyor.