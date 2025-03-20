"Cennet"

Kırgız yönetmen Ruslan Akun'un filmi "Cennet", 35 yaşında olmasına rağmen 8 yaşındaki bir çocuğun zihnine sahip bir adam ile annesinin hikayesini odağına alıyor.

Filmde başrolleri Emil Esenaliev ile Anarkul Nazarkulova paylaşıyor.

"Lee"

Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet ile Andy Samberg, Alexander Skarsgard, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Noemie Merlant ve Josh O'Connor'un rol aldığı "Lee", ikinci kez beyaz perdede yer alacak.

Ellen Kuras'ın yönetmenliğini üstlendiği dram türündeki film, İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş muhabirliği yapan fotoğrafçı ve model Lee Miller'ın sıra dışı yolculuğunu ele alıyor.

"Yüzüklerin Efendisi: İki Kule" ve "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü"

Oscar ödüllü yönetmen Peter Jackson'ın "Yüzüklerin Efendisi: İki Kule" ve "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü" filmleri, üçüncü kez sinemaseverlerle buluşacak.

"Yüzüklerin Efendisi: İki Kule"de, Yüzük Kardeşliği üyelerinin her birinin, kardeşlik bozulduktan sonra başlarına gelenler anlatılırken; "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü" filminde ise Tek Yüzük'ün yok edilmesi için verilen mücadele konu ediliyor.

"Zorla Güvenlik"

Caner Çetiner'in yönettiği "Zorla Güvenlik", hayatı boyunca hiç çalışmamış bilgisayar oyunu tutkunu bir gencin, annesinin baskısıyla bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak işe başlaması sonrası yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Evliya Aykan, Hacı Ahmet Ak, Fester Abdü, Aslı Bekiroğlu, Hakan Bulut, Şeyma Peçe, Uğur Güner, Tuna Tavus, Şahin Irmak ve Gülhan Tekin rol aldı.

Haftanın korku filmleri

"Terrifier 2: Special Edition"

Korku serisi Terrifier'ın Damien Leone imzalı ikinci filmi "Terrifier 2: Special Edition", Miles County'yi terörize etmek için geri dönen Palyaço Art'ın saçtığı dehşeti anlatıyor.

"Mürre Cin Kabilesi"

Cengiz Kaplan'ın filmi "Mürre Cin Kabilesi" ise haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

Haftanın animasyonları

"Pamuk Prenses"

ABD'li yönetmen Marc Webb'in, Grimm Kardeşler'in ünlü masalından uyarladığı "Pamuk Prenses", üvey annesi olan kötü kalpli kraliçeye karşı yedi cüceyle birlikte mücadele veren Pamuk Prenses'in hikayesini anlatıyor.

"Ayı Paddington: Ormanda Macera"

"Paddington" serisinin Dougal Wilson yönetmenliğindeki üçüncü filmi "Ayı Paddington: Ormanda Macera", Ayı Paddington'ın Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'ya gitmesini işliyor.