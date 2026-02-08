ABD'de hükümetin kısmi kapanmaya girmesiyle başlayan hafta, bütçe paketi üzerinde varılan anlaşmayla yeniden tam olarak faaliyete geçse de ülkede iş gücü piyasasına ilişkin net mesajlar içeren tarım dışı istihdam verisinin ertelenmesiyle devam etti.

Hafta ortasında açıklanan şirket bilançolarından alınan sinyaller, özellikle yapay zeka ve teknoloji yatırımlarına ilişkin artan maliyetlerin finansallara daha belirgin şekilde yansımaya başladığını ortaya koydu ve piyasalarda birbirini tetikleyen satışların yaşanmasına neden oldu.

Haftanın son işlem gününe doğru ABD'de iş gücüne dair alternatif verilerin soğuma belirtileri vermesiyle ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri yeniden değerlendirildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in haziran ayına kadar faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik güçlü tahminler bir miktar zayıfladı.

Analistler, cuma günü risk iştahında yeniden toparlanmalar görüldüğünü belirterek, yatırımcıların teknoloji hisselerinden uzaklaşarak çeşitlendirme yapmak istemesinin de ABD'de Dow Jones endeksinin rekor kırmasına katkı verdiğini aktardı.

Yatırımcılar gelecek hafta açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine odaklandı.

Analistler, açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtirken, fiyatlar genel düzeyinde belirgin bir gerileme görülmesi halinde para politikası görünümüne ilişkin beklentilerin yeniden şekillenebileceğini ifade etti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin "temkinli iyimser" olduğunu, güçlü verimlilik artışının enflasyonun bankanın hedefine dönmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasındaki zayıflığa karşı bir ya da iki faiz indiriminin daha gerekebileceğini düşündüğünü ifade etti.

ABD İLE İRAN HEYETİ GÖRÜŞTÜ

Öte yandan jeopolitik tarafta ABD ve İran heyetleri Umman'ın başkenti Maskat’ta bir araya gelerek doğrudan olmayan müzakereler gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeleri "çok iyi" olarak nitelendirdi ve İran’ın yeni bir anlaşma yapma isteğini güçlü bir şekilde gösterdiğini belirtti.

Trump, İran'a karşı büyük bir donanmanın bölgeye gönderildiğini hatırlatarak, "Yakında orada olacak. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

Hafta içinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30'un üzerine çıksa da Fed'e dair artan faiz indirimi beklentilerin güçlenmesiyle haftayı yaklaşık 10 baz puan düşüşle 4,21'den tamamladı.

Jeopolitik riskler, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve merkez bankası alımlarıyla altın fiyatları gümüşten ayrışarak haftalık bazda yükseliş kaydetti. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 2,1 değer kazancıyla 4 bin 952 dolarda kapatırken, gümüşün ons fiyatı ise yüzde 6,5 düşüşle 77,8 dolarda işlem gördü.

PİYASAYA ETKİSİ NE OLUR?

ABD’de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri, para politikasına ilişkin beklentiler üzerinden emtia ve döviz piyasalarının yönünde belirleyici olacak. Verilerin beklentilerin altında gelmesi halinde, Fed’in faiz indirimine daha erken başlayabileceği beklentisi güçlenirken, bu durum altında yukarı yönlü hareketleri, gümüşte toparlanma arayışını ve dolar üzerinde baskıyı beraberinde getirebilir.

Buna karşılık, istihdam piyasasının güçlü seyrini koruduğunu ve enflasyon baskılarının sürdüğünü gösteren veriler, faiz indirimi ihtimalini zayıflatarak doları destekleyebilir, altın ve gümüş fiyatlarında ise geri çekilmelerin görülmesine yol açabilir. Piyasalarda, açıklanacak verilerin büyüklüğüne bağlı olarak kısa vadede oynaklığın artması bekleniyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.