Kış aylarında artan ısıtma kullanımıyla birlikte birçok evde yoğuşma sorunu sıkça görülüyor. Pencerelerde biriken nem sadece rahatsız edici bir görüntü oluşturmuyor aynı zamanda küf riskini artırarak hem duvarlara hem de ev sakinlerinin sağlığına zarar verebiliyor. Uzmanlar ise bu yaygın sorunun son derece basit, doğal ve düşük maliyetli bir yöntemle çözülebileceğini söylüyor o da pencere kenarına bir kase tuz koymak.

TUZ, HAVADAKİ NEMİ EMİYOR

Ev ve yaşam uzmanlarına göre sofra tuzu veya kaya tuzu, havadaki nemi çekme özelliği sayesinde doğal bir nem giderici görevi görüyor. Uzmanlar, tuzun bu özelliği sayesinde pencere camlarında oluşan yoğuşmanın belirgin biçimde azaldığını vurguladı. Bir uzmana göre, “Evde sürekli yoğuşma oluşması iyi bir şey değil. Bu durum zamanla küf oluşumuna yol açabilir ve aileniz için ciddi bir tehlike oluşturabilir. Tuz ise havadaki nemi doğal olarak emerek bu sorunla mücadelede oldukça etkili bir yöntem sunuyor.”

BİR KASEYE KOYMAK YETİYOR

Yöntemi uygulamak için sadece: Sığ bir kase ya da küçük bir kavanoz. Bir miktar sofra tuzu veya kaya tuzu gerekiyor. Kaseyi tuzla doldurup pencere kenarına, özellikle sık buğulanan camların yanına koymak yeterli oluyor.

Tuz havadaki nemi çektikçe nemleniyor, topaklanıyor ve rengi koyulaşabiliyor. Bu da tuzun artık görevini tamamladığını ve değişim zamanının geldiğini gösteriyor. Genellikle bir kase tuz birkaç gün etkili oluyor.

KİMYASAL İÇERMEYEN DÜŞÜK MALİYETLİ BİR ÇÖZÜM

Tuz yöntemi, piyasadaki spreyler, elektrikli nem gidericiler veya kimyasal ürünlere kıyasla çok daha ucuz, doğal, enerji tüketmeyen ve her evde kolaylıkla uygulanabilen bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Evlerdeki nem oranının düşmesi, sadece cam yüzeylerin değil, aynı zamanda boyaların, pencere çerçevelerinin, mobilyaların ve kumaş döşemelerin nem kaynaklı hasarlardan korunmasına da yardımcı oluyor.

SOĞUK HAFTA SONUNDAN ÖNCE KÜÇÜK BİR ÖNLEM ALIN

Uzmanlar, havaların daha da soğumasından önce ev sahiplerine mutfak dolaplarını kontrol etmeleri yönünde uyarı yaptı. Basit bir kase tuz, pencerelerdeki yoğuşmayı azaltarak evi daha kuru, sağlıklı ve konforlu hale getirirken, enerji faturalarını da bir miktar düşürmeye katkı sağlayabiliyor.