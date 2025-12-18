Noel tatilinin birçok Avrupa ülkesinde aynı anda başlaması, ana yollarda yoğunluğa neden oluyor. Özellikle Almanya, Avusturya ve İsviçre yönüne giden güzergahlarda ciddi trafik sıkışıklıkları bekleniyor.

Hollanda Otomobil Derneği ANWB, yoğunluğun cuma günü öğleden sonra artacağını duyurdu. Almanya sınırındaki kalıcı kontroller ve otoyollardaki yol çalışmaları, bekleme sürelerini uzatıyor. Uzmanlar, Almanya geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluşabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlara göre bu yoğunluk, tatil dönüşlerinin başlayacağı önümüzdeki hafta da devam edecek.

SÜRÜCÜLERE EK RİSK OLUŞTURABİLİR

Bu hafta sonu aynı zamanda yılın en kısa gününe denk geliyor. Gün ışığının azalması, görüş mesafesini düşürerek kaza riskini artırıyor. Güneşli hava tahminlerine rağmen, alçaktan gelen güneş ışınlarının sürücüler için ek risk oluşturabileceği belirtildi.

SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK YAŞANABİLİR

Öte yandan yılbaşı tatili nedeniyle Türkiye’ye kara yoluyla seyahat eden gurbetçilerin de yollarda olması bekleniyor. Özellikle Almanya çıkışlı Balkan güzergahlarında ve sınır kapılarında yoğunluk yaşanabileceği ifade edildi.

ANWB, zorunlu bir durum olmadıkça sürücülerin bu hafta sonu trafiğe çıkmaması yönünde tavsiye verdi. Uzmanlar, yola çıkmak zorunda kalan sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.