Futbolda bahis soruşturması genişleyerek devam ediyor. Gazeteci Atilla Türker, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu hafta bahis oynayan teknik direktörler ve yöneticileri açıklayacağını duyurdu.

Türker, Türk futbolunda pek çok ismin etkileneceği geniş çaplı bir yaptırım sürecinin başlamak üzere olduğunu söyledi. Futbol camiasındaki önemli isimlerin açıklanma sürecine dair detayları paylaşan Türker, önümüzdeki hafta TFF'nin bahisle ilişkilendirilen teknik direktörleri duyuracağını belirtti.

Bu açıklamaların birer hafta arayla yapılacağını da sözlerine ekleyen Türker, ilk olarak teknik direktörlerin, ardından futbolcu menajerlerinin ve son olarak da kulüp başkanları ile yöneticilerin yer aldığı duyuruların yapılacağını öne sürdü.

FEDERASYON YETKİLİLİER DE VAR

Türker, TFF’nin açıklamalarıyla sınırlı kalmayacağını ve Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki yöneticiler ile federasyon kurullarında görevli bazı isimlerin de yapılacak açıklamalar arasında olacağını belirtti.

Atilla Türker, bahis soruşturmasının etkilerinin genişleyeceğini ve yaklaşık 6 bin kişiden oluşan futbol camiasının dörtte birinin yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Türker, bu kişilerin farklı türlerde yaptırımlara tabi tutulabileceğini ve bunun Türk futbolunda büyük yankı uyandırabileceğini belirtti.

TEKNİK DİREKTÖRLER ARASINDA ORAN YÜZDE 50'YE YAKIN

Türker, bahis soruşturmasında şüpheli durumdaki hakemlerin oranını yüzde 26-27 civarında tahmin ederken, teknik direktörler arasında bu oranının yüzde 50’ye yaklaştığını ifade etti. Türker, elde ettiği istihbaratlara dayalı olarak bu rakamların önümüzdeki süreçte daha da artabileceğini öngördü.

Türker, açıklamasının sonunda, eğer ortaya atılan iddiaların sadece yüzde 1’i bile doğrulanırsa, Türk futbolunda büyük değişimlerin yaşanacağına dikkat çekerek, ''Taş üstünde taş kalmaz'' yorumunu yaptı.