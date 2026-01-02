Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı ve çekimleri Mardin'de devam eden Uzak Şehir dizisi, geçtiğimiz yıl her alanda en çok izlenen yapım olarak rekordan rekora koşmuştu.



Pazartesi akşamları milyonları ekranlara kilitleyen ve bir fenomen haline dönüşen dizinin geçtiğimiz hafta tekrar bölümü ile ekranlara gelmesi seyircilerde üzüntüye sebebiyet verirken, bu duruma gerekçe olarak başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın çekimlere katılamaması gösterildi.





Başarılı oyuncu Akbaba'nın, eşi Buket Arıkan'ın geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle eşinin yanında olduğu ve yeni bölüm çekimlerine katılamadığı öğrenilirken, son bölümüyle heyecanın tavan yaptığı dizide yeni bölüm için gözler 5 Ocak tarihine çevrildi.



BU HAFTA DA YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK



Ancak yılbaşı tatili nedeniyle dizinin yeni bölüm çekimlerinin bu hafta da yapılmadığı öğrenilirken, reyting rekortmeni dizinin 5 Ocak 2026 tarihinde set başı yapacağı ortaya çıktı.





Pazartesi günü tekrar bölümüyle ekranlarda olacak Uzak Şehir'in 44. bölüm fragmanının da gelecek hafta itibarıyla seyirciyle paylaşılması bekleniyor.