Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyada yaptığı değerlendirmeye göre şu an mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hızla gerileyecek. Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane'de sıcaklıkların 7-10 derece birden düşmesi bekleniyor. Bu ani soğumanın ise Doğu Karadeniz'in yüksek yaylalarında kar yağışına yol açması öngörülüyor.

YÜKSEK KESİMLER İÇİN KAR UYARISI

Uzman isim, İstanbul ve batı illeri için ise önemli bir soğuma ya da kar beklentisinin olmadığını vurguladı. Batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

Prof. Dr. Şen olası kar yağışının Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olacağını, şehir merkezlerinde ise yağışların yağmur şeklinde görüleceğini dile getirdi.