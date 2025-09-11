Gerek tüm dünyada yayınlanan TV şovlarıyla, gerekse milyonların ziyaret ettiği restoranlarıyla tanınan dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay, hamburger sipariş etmeden önce dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

LADBible'a konuşan Ramsay, özetle şu tavsiyeleri verdi:

Köfteyi doldurmayın: "Burgeri mavi peynirle, kabakla doldurmak dokuyu bozar. Sade kalın, fazla süslemeyin."

Dinlendirme şart: "Burger piştikten sonra biraz oturmalı, hemen kurcalamayın."

Eti görün: "Burgeri göremiyorsanız ne yediğinize dikkat edin. Köftenin rengini görmeli ve karamelizasyonu fark etmelisiniz."

Gri renge yakınsa kaçın: "Köftede gri tonları varsa derhal uzaklaşın."

Basit ama doğru kombin: "Üst-alt kaliteli bir ekmek, hafif bir roka/salata, Sriracha-mayonez gibi bir sos; abartılı malzeme yığmayın."

DÖRT ADIMDA İYİ HAMBURGER

Ramsay'e göre dört adımda iyi bir hamburgerin incelikleri şöyle: