Sürücü ardından Köroğlu’nu 'Ağzını burnunu kıracağım' diyerek tehdit etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayla ilgili konuşan Ahmet Köroğlu, "Benim üzerime doğru direksiyonu kırdı, kornaya bastı, el kol hareketi salladı. Sonra arabadan inip küfürler hakaretler etmeye başladı" dedi.

Olay, 31 Aralık Çarşamba günü saat 08.15 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari aracıyla yolda seyir halinde olan Ahmet Köroğlu ile 45 ACP 108 plakalı kamyonetin sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Kamyonet sürücüsü bir süre aracıyla direksiyonu Köroğlu’nun aracının önüne kırdı. Ardından da otomobilin önünü kesen sürücü araçtan inerek Köroğlu’nun yanına geldi.

'SENİN AĞZINI BURNUNU KIRACAĞIM'

Köroğlu’na el hareketi yaparak küfür ve hakaret eden sürücü, 'Senin ağzını burnunu kıracağım' diyerek sürücüyü tehdit etti. Köroğlu’nun kendisini firmasına şikayet edeceğini söylemesi üzerine sürücü, 'Şirketin sahibi benim, sen şikayet et ben seni bak şimdi ne yapıyorum' sözleriyle karşılık verdi. Tartışmanın ardından aracına binen sürücü olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Diğer yandan Ahmet Köroğlu'nun kamyonet sürücüsünden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

BİR HAFTA SONRA YAPSA YANACAKTI

Bu görüntüler bir hafta sonra kaydedilse magandaya ceza yağacaktı.Trafik magandalarına caydırıcı cezalar yolda. Alkollü araç kullanmak, trafikte kavga ve saldırı, düğün konvoyuyla trafik akışını engelleme, şehir içi hız limiti aşma, kırmızı ışıkta geçme, ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeme gibi ihlallere yönelik cezaların yer aldığı düzenleme bu hafta Meclis'te görüşülecek.

Yeni düzenlemeye göre; Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

'BENİM ÖNÜME KIRDI'

Olayla ilgili konuşan Ahmet Köroğlu, "O gün daha Alibeyköy Deresi'nde İBB Lojistik'in oradaki ışıklarda, Yunus Emre Mahallesi tarafına gelmeden ışıkların orada, o kamyonet benim orada önce önüme kırdı; ışıkların orada, öndeki aracı sollamak için. Ben son anda durdum, yol verdim. Yerler zaten ıslak. Karlar da yağmaya başlamıştı zaten o gün. Ben o gün orada kendisine yol verdim. Daha sonra ilerlediğimizde, AVM'nin oradaki ışıklara yaklaştığımızda bu şahıs bir sefer kendini sola attı. Ben yine sağ şeritte devam ediyorum. Bu sefer kendi önündeki aracı sollamak için bir daha benim önüme kırar gibi yaptı. Ben bu sefer duramadım, çünkü yanımdaki aracın ben neredeyse zaten kasasının yarısına gelmiştim, benim durup o adama yol vermem imkansız. Ani fren yapmam lazım, araç da hafif ticari araç. Hafif ticari araç da zaten yağmurlu havalarda kayıyor. Bunu herkes biliyordur yani. Fren yaptığınızda arabayı tutamıyorsunuz. Bir de şirket arabası olduğu için benim altımdaki araç da ben de öyle bir tehlikeye girmedim. Yoluma devam ettim" dedi.

'ARABADAN İNİP KÜFÜR VE HAKARET ETTİ'

Köroğlu, "Sonrasında yan yana geldiğimizde ben arkadaşa döndüm 'Sen ne yapıyorsun' dedim, kendi kendime, yoluma devam ettim. Sonrasında benim yanıma geldi. Ben yanımdan görüyorum. Benim üzerime doğru direksiyonu kırdı, kornaya bastı, el kol hareketi salladı. Ben de bu sefer tedbir amaçlı, çünkü benim de kapımda şirket arabasının olduğu için yanımda logo var. Ben de şikayet etmesinler diye kendimi garanti almak için video kaydına başladım. Bu sefer kendisi benim önüme geçip ışıklarda ani fren yaptı. Ben zor durdum yine. Sonra arabadan inip küfürler, hakaretler etmeye başladı. Öncesinde adamın böyle bir hareketler sergileceğini bilmediğim için kaza edebileceğim durumlarda video kaydını almadım. Çünkü araba kullanıyorum. Keşke araç kamera kaydım olsaydı, o anları da gösterebilseydim. Adamın daha sonraki yaptığı hareketlerden birşey yapacağını anladığım için, beni tahrik edici ve bana küfür ve hakaret edici hareketlerden anladığım için video kaydını almaya başladım" diye konuştu.