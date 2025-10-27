Apple, uzun süredir ücretsiz olarak sunduğu Haritalar uygulamasında işletmelere ücretli tanıtım fırsatları sunmaya hazırlanıyor. Şirket, yakın zamanda reklamlı döneme geçiş yapacak.

The Daily Telegraph’a konuşan teknoloji analisti Mark Gurman’a göre, kullanıcılar gelecek yılın başından itibaren Apple Haritalar’da işletmelere ait reklamlar görmeye başlayabilir. Bu sistem, YouTube’daki gibi atlanamayan reklamlar yerine, firmaların arama sonuçlarında öne çıkmasına imkân tanıyacak.

Apple’ın hedefi, yapay zekâ destekli önerilerle reklamların kullanıcılara daha alakalı ve sade bir arayüzle sunulması. Böylece Haritalar, Google Haritalar’a alternatif bir reklam platformu haline gelecek.

Şirketin benzer bir modeli hâlihazırda App Store’da kullandığı biliniyor. Geliştiriciler, uygulamalarını arama sonuçlarında öne çıkarmak için ücret ödüyor. Apple, Haritalar’ın ardından Haberler, Kitaplar ve Podcastler uygulamalarına da reklam seçeneği getirmeyi planlıyor.