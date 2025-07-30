Uzmanlara göre, ev bitkilerinde görülen en yaygın problem, sulamanın yanlış şekilde yapılması. Sorun çoğu zaman aşırı sulamadan değil, suyun doğrudan tomurcuklara veya bitkinin hassas bölgelerine verilmesinden kaynaklanıyor. Bu da bitkinin suyu emememesine, köklerinde birikme olmasına ve zamanla çürümesine neden oluyor.

TOMURCUKLARA SU TEMASI RİSKLİ

Süs bitkilerinde özellikle tomurcuklara doğrudan su gelmesi, burada sıvı birikmesine ve mantar ile bakteri oluşumuna zemin hazırlıyor. Bu durum, çiçeğin hem estetik görünümünü bozuyor hem de ömrünü kısaltıyor. Yapraklarda sararma, sarkma veya kırışıklık gibi belirtiler genellikle kök çürümesine işaret ediyor.

YETERSİZ SULAMA DA ZARAR VERİYOR

Yalnızca fazla değil, yetersiz sulama da ciddi sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar, yeterince su alamayan bitkilerin önce tomurcuklarını dökerek tepki verdiğini ve bu durumun da bitkinin gelişimini olumsuz etkilediğini vurguluyor.

SULAMA SUYU KÖKLERE YÖNLENDİRİLMELİ

Ev bitkilerinin sağlıklı kalması için sulamanın doğrudan köklere yapılması öneriliyor. Özellikle yüzeye yakın hava köklerine yöneltilen sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu nemi doğrudan almasını sağlıyor. Ayrıca kullanılan saksının drenaj deliklerinin açık olması, fazla suyun dışarı çıkabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

SUSUZ KALAN BİTKİLER İÇİN BANYO YÖNTEMİ

Eğer bitkinin yeterince sulanmadığı düşünülüyorsa, kök kısmının bir süreliğine su dolu bir kapta bekletilmesi öneriliyor. Bu yöntemle kökler ihtiyacı olan nemi doğrudan emebiliyor ve bitki yeniden canlanabiliyor.

IŞIK VE GÜBRE DENGESİ DE ÖNEMLİ

Uzmanlar ayrıca bitkilerin doğrudan güneş ışığından korunması ve toprağa düzenli olarak doğal gübre takviyesi yapılmasının da bitkinin genel sağlığı açısından önemli olduğunun altını çiziyor. Kahve telvesi gibi doğal malzemeler, toprağın zenginleşmesini sağlayarak çiçeklerin daha uzun ömürlü olmasına katkıda bulunuyor.