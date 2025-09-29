Emeklilik planlaması, sadece prim günlerini tamamlamakla sınırlı değil. Yanlış yapılan borçlanmalar hem gereksiz maliyet doğuruyor hem de emeklilik hakkını riske sokabiliyor. Dünya Gazetesi yazarı Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Yanlış bir borçlanma yıllar sonra SGK tarafından geçersiz sayılabilir ve emekliliğiniz iptal edilebilir” ifadelerini kullandı.

Örnek Hesaplama: 1976 Doğumlu Kadın Profili

Erdursun, konuyu daha anlaşılır kılmak için 1976 doğumlu bir kadın üzerinden hesaplama yaptı:

İlk sigorta girişi: 1994 (SSK)

Mevcut prim günü: 1.800

Bağ-Kur ortaklığı: 2006 – 2012 (ödenmemiş)

Çocuk doğum tarihi: 2012

Bu profile göre ortaya çıkan tablo:

Bağ-Kur İhya: 1.349 gün için 403.432 TL

Doğum Borçlanması: 540 gün için 149.791 TL

Toplam prim günleri: 3.689

Toplam maliyet: 553.223 TL

Emeklilik Alternatifleri

-EYT ile Emeklilik (5.675 gün)

Eksik: 1.986 gün

Tamamlama süresi: Yaklaşık 5,5 yıl

Emeklilik yaşı: 55 yıl 3 ay

3.600 Gün + 58 Yaş Seçeneği

İhya yapılırsa: 4.410 gün + 553.223 TL maliyet

İhya yapılmazsa: 3.600 gün için yalnızca doğum borçlanması yeterli

Maliyet: 149.791 TL

5.400 Gün + 56 Yaş (Bağ-Kur)

Eksik: 1.711 gün (isteğe bağlı ödenebilir)

YANLIŞ PLANLAMA YÜZ BİNLERCE LİRAYA MAL OLUYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un vurguladığı hesaplamalar, emeklilikte planlama yapılmazsa 149 bin TL’ye çözülebilecek bir borçlanmanın 553 bin TL’ye çıkabileceğini gözler önüne seriyor. Bu durum, hem yılların kaybına hem de ciddi bir maddi yükümlülüğe yol açıyor.

DOĞRU SIRA VE DOĞRU STATÜ ŞART

Uzmanlara göre emeklilikte asıl mesele, “hangi günlerin, hangi statüden ve hangi sırayla doldurulacağı.” Erdursun, vatandaşlara seslenerek, “Yanlış bir borçlanma ile hem paranızı kaybedebilir hem de emeklilik hakkınızı riske atabilirsiniz” dedi.