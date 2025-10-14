Japonya'daki Kansai Uluslararası Havalimanı, tam 30 yıldır hiçbir yolcunun bagajını kaybetmemesiyle dünya rekoru kırdı. 1994 yılında açılan havalimanı, yılda milyonlarca yolcuya hizmet vermesine rağmen bugüne dek tek bir valiz bile kalıcı olarak kaybolmadı.

BİR BAVULU BİLE KAYBETMEDİLER

Osaka Körfezi'nde yapay bir ada üzerinde kurulan Kansai Havalimanı; Osaka, Kyoto ve Kobe gibi büyük şehirlerin uluslararası kapısı konumunda.

Yalnızca 2023 yılında 10 milyonun üzerinde bagaj işlemi yapan havalimanı yetkilileri, bugüne dek hiçbir yolcunun eşyasının "kalıcı olarak kaybolmadığını" doğruladı.

Bu olağanüstü başarı sayesinde Kansai, Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri kapsamında sekiz kez "Dünyanın En İyi Bagaj Teslimatı" unvanını kazandı.

DÜNYADA HER GÜN BİNLERCESİ KAYBOLUYOR

Havacılık teknolojisi firması SITA'nın verilerine göre 2024 yılında dünya genelinde 33.4 milyon bagaj hatalı işlem gördü veya kayboldu.

Avrupa'da yolcuların bagaj sorunu yaşama olasılığı diğer bölgelere göre iki kat daha fazla iken, Asya-Pasifik bölgesi dünyanın en düşük bagaj kayıp oranına sahip bölgesi oldu.

30 YILLIK MÜKEMMELLİĞİN SIRRI NE?

Kansai'deki sıfır hata oranının sırrı, milimetrik planlamaya dayanan üç aşamalı kontrol sistemi:

Her bagaj, yolculuğu boyunca birden fazla görevli tarafından etiket eşleşmesiyle kontrol ediliyor.

Her havayolu için özel hazırlanmış ayrıntılı operasyon kılavuzları takip ediliyor.

Eğer en ufak bir uyumsuzluk tespit edilirse, personel kargo ambarı, pist ve sıralama alanlarında anında arama başlatıyor. Kayıp bagajların neredeyse tamamı, birkaç gün içinde sahiplerine ulaştırılıyor.

Ayrıca Kansai, uçak inişinden sonra bagajları en geç 15 dakika içinde yolculara teslim etmeyi hedefliyor. Müzik aleti gibi hassas eşyalar konveyör yerine elden teslim ediliyor, ıslak bagajlar ise kurulanıp kulpları dışa dönük şekilde düzenli biçimde yerleştiriliyor.

HAVALİMANI YAVAŞ YAVAŞ BATIYOR

Kansai Uluslararası Havalimanı, örnek müşteri hizmetiyle adından söz ettirse de ilginç bir sorunla da mücadele ediyor: zemin çökmesi.

14 milyar sterlin maliyetle Osaka Körfezi'ndeki iki yapay ada üzerine inşa edilen dev kompleks, açılışından bu yana 11.5 metre kadar battı.

Mühendisler, havalimanının bulunduğu kil ve alüvyon tabakasının ağırlık altında sıkıştığını, bu nedenle beklenenden çok daha hızlı çöktüğünü belirtiyor.

Başlangıçta 50 yılda 8 metre çökme öngörülürken, bu sınır 30 yılda fazlasıyla aşıldı. Yine de yapı, depremlere dayanıklı esnek pist sistemi sayesinde güvenli kabul ediliyor.