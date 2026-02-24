2026 yılına fırtına gibi giren Aurubis, hisse başına 174,70 € ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Yılbaşından bu yana hisselerine yaklaşık %40 değer katan şirket, Almanya'nın orta ölçekli şirketler endeksi MDax'te TKMS'nin (thyssenkrupp Marine Systems) hemen ardında ikinci sıraya yerleşti.

Peki, köklü bir bakır izabe (eritme) tesisini modern borsaların yıldızı yapan bu devasa yükselişin arkasında ne yatıyor?

YÜKSELİŞİN MOTORU: KÜRESEL "BAKIR İŞTAHI"

Küresel enerji dönüşümü, elektrikli araçların yaygınlaşması ve en önemlisi devasa yapay zeka veri merkezlerinin bitmek bilmeyen enerji ve soğutma altyapısı ihtiyaçları, bakıra olan talebi patlattı.

Bakır, modern şebekelerin vazgeçilmezi. Avrupa'nın en büyük bakır geri dönüşümcüsü ve üreticisi olan Aurubis, ham madde maliyetleri ile nihai ürün fiyatları arasındaki makasın açılmasından (artan kâr marjından) doğrudan ve en güçlü şekilde faydalanan şirket konumunda.

HEDEFLER YUKARI ÇEKİLDİ

Piyasa rüzgarını arkasına alan Aurubis yönetimi, finansal hedeflerini agresif bir şekilde güncelledi:

CEO Toralf Haag, Eylül 2026'da sona erecek mali yıl için Vergi Öncesi Faaliyet Kârı (EBT) hedefini 300-400 milyon Euro bandından, 375 milyon ila 475 milyon Euro aralığına yükseltti.

Şirket ilk çeyrekte 105 milyon Euro'luk sağlam bir faaliyet kârı elde etti. Bu rakam, devasa yatırımlar nedeniyle artan amortisman giderlerine rağmen şirketin nakit basmaya devam ettiğini gösteriyor.

Şirket sadece mevcut kapasiteyle yetinmiyor. Bulgaristan'daki tesisler de dahil olmak üzere, rafine bakır ve geri dönüşüm kapasitesini yüzde 50 oranında artırmak için devasa bir yatırım programı yürütüyor.

ANALİSTLERİN İKİYE BÖLÜNDÜĞÜ NOKTA: FIRSAT MI, RİSK Mİ?

Şirketin operasyonel başarısı tartışılmaz olsa da, Bloomberg verilerine göre Wall Street ve Avrupa'daki analistler hissenin geleceği konusunda tam ortadan ikiye bölünmüş durumda (4 Al, 3 Tut, 4 Sat önerisi):

Kötümser Cephe (Sat/Tut): Eleştirmenler, %40'lık dikey yükselişin ardından hissenin "aşırı ısındığını" düşünüyor. Bakır fiyatlarında yaşanabilecek olası bir duraklama veya makroekonomik yavaşlamanın, yatırımcıları hızlı bir şekilde "kâr realizasyonuna" (satışa) itebileceği konusunda uyarıyorlar.

İyimser Cephe (Al): Boğalar (iyimserler) ise şirketin hala ılımlı bir Fiyat/Kazanç (F/K) çarpanıyla işlem gördüğünü savunuyor. Onlara göre yapay zeka ve yeşil enerji dönüşümü daha yeni başlıyor ve bakırın bu stratejik önemi, Aurubis hisselerini uzun vadede çok daha yukarılara taşıyacak.

Aurubis, küresel teknoloji ve enerji trendlerinin tam merkezinde yer alan, kazançlı ama bir o kadar da emtia fiyatlarına duyarlı (döngüsel) bir yatırım. Şu anki soru şirketin iyi yönetilip yönetilmediği değil; piyasanın bu başarıyı hisse fiyatına halihazırda ne kadar "fiyatlamış" olduğudur.

Yatırım tavsiyesi değildir.