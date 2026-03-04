Geçtiğimiz aylarda Türkiye genelinde IBAN dolandırıcılığı vakalarında ciddi artış yaşandı. Sosyal medya, e-posta ve mesaj yoluyla tanınmayan işletme veya şahıs hesaplarına para gönderilmesi, mağdurların parasını geri alamamasıyla sonuçlanıyor.

Uzmanlar, para göndermeden önce IBAN doğrulaması yapılmaması durumunda “bu paraların buhar olabileceğini” vurguluyor.

SAHTE IBAN'LAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Dolandırıcılar, resmi işletme veya şirket isimlerine benzer isimler kullanarak sahte IBAN’lar paylaşıyor.

Bu hesaplar genellikle gerçek bir banka hesabına bağlı olsa da, hesabın sahibi dolandırıcı olduğu için gönderilen para geri alınamıyor. Uzmanlar, özellikle “hızlı para transferi” veya “acil ödeme” taleplerine karşı dikkatli olunmasını öneriyor.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA IBAN DOLANDIRICILIĞI REKOR KIRDI

Tüketici dernekleri ve bankaların verilerine göre, son 6 ayda Türkiye’de bildirilen IBAN dolandırıcılığı vakaları önceki yıllara göre %40 arttı. Dolandırıcılar genellikle e-ticaret, ikinci el satış ve sahte yatırım projeleri üzerinden vatandaşları hedef alıyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR:

-Hesabı kontrol edin: Para göndermeden önce işletmenin Ticaret Sicil kaydını ve iletişim bilgilerini doğrulayın.

-Resmi kanalları kullanın: Banka uygulamaları veya resmi ödeme sistemleri üzerinden işlem yapın.

-Acil transfer tuzağına düşmeyin: Dolandırıcılar genellikle acil ödeme talebi ile baskı kuruyor.

-Şüpheli durumları bildirin: Bankanıza ve tüketici derneklerine şüpheli IBAN bilgilerini iletin.

Uzmanlar, “tanımadığınız IBAN’lara para göndermeyin” uyarısını yineliyor. Geçtiğimiz aylardaki dolandırıcılık vakaları, vatandaşların dikkatli davranmasının önemini ortaya koyuyor. Küçük bir ihmal, paranın geri alınamaz şekilde kaybolmasına yol açabiliyor.