ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki en önemli gündemi, Gazze'de devam eden katliamlar oldu.

En başından beri İsrail'in tarafında olduğunu açıkça belirten Trump, 'durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini' de ekledi.

Ancak ABD Başkanı'nın 'bu durumu çözmek için' kimlerle bir olduğu, sözleri kadar davranışlarıyla da belli oldu.

Donald Trump'ın oturduğu iki masanın iki ayrı düzeni, tüm dünyaya önemli bir mesaj veriyor: Gazze sorununu Avrupa'da değil, Orta Doğu'da çözülecek.

GAZZE'DE ORTAK AVRUPA DEĞİL, ORTA DOĞU

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Avrupa'yı yerden yere veren Trump, Avrupa ülkelerinin "cehenneme dönüştüğünü" defalarca söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan konuşma, geçtiğimiz Ağustos ayında Avrupa liderlerini karşısına alıp konuşan Trump fotoğrafını akıllara getirdi. ABD Başkanı bir kere daha, Avrupa'yı alalen azarlamış oldu.

Dünyanın en zengin ülkelerinin liderlerini karşısına alıp azarlayan ABD Başkanı'nın tutumu, Gazze'deki katliamı Körfez ülkeleriyle birlikte görüştüğü masadaki tutumundan çok farklı oldu.

Birleşmiş Milletleri 'işe yaramayan bir kurum' olarak tasvir eden, hatta daha fazla sorun çıkardıklarını belirten Donald Trump, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır liderinin bulunduğu masada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yanına otururken "bugün burada yapılan en önemli toplantı, bu masada yapılıyor" sözleriyle konuşmasına başladı.

Avrupa ülkelerini 'Gazze'deki savaşı daha kötü bir hale getirmekle' suçlayan Trump, Erdoğan'ın yanında "bir şeyi bitirmek için buradayız" diye konuştu.

Gazze konusunda sınırlarını net bir şekilde belirleyen ABD Başkanı, Avrupa'yı zayıf ve yetersiz bulurken İslam ülkeleriyle işbirliğine gireceğini açıkça göstermiş oldu.

İsrail'in Katar'a olan saldırısından sonra diplomasiye ağırlık veren Trump'ın Erdoğan'ı da yanına oturtması, Gazze'deki barış görüşmelerinin nasıl şekilleneceği konusunda bir fikir de verdi.

Ancak Trump'ın Orta Doğu ülkelerine olan bu tutumunun tek sebebi Gazze sorunu da değil.

KÖRFEZ KUŞU ELİNDEN KAÇIYOR

ABD'nin etki alanından gün geçtikçe daha da uzaklaşan bu ülkeler, İsrail'in saldırgan eylemleriyle daha da bıkkınlığa sürüklenmiş durumda.

Trump'a hediyeler yağdıran Katar, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelerin sürekli olarak İsrail tehdidi altında olması, yeni ortaklıklar aramalarına sebep olabilir.

Suudi Arabistan'ın Pakistan ile yaptığı nükleer koruma anlaşması, bunun ilk örneği oldu. Diğer yandan Pakistan da, ABD'nin Hindistan'a olan desteği sebebiyle Çin'e yakınlaştı.

Trump'ın petrol ve doğal gaz zengini olan bu ülkelerde önemli ve stratejik çıkarları varken Trump'ın 'sorun kaynağı' olarak gördüğü Avrupa'da bir çıkarı yok.

Avrupa, Trump'ın gözünde sürekli korunmaya ihtiyaç duyan bir borçlanma kaynağı. Diğer yandan Gazze'deki savaşın bir çözüme kavuşması, ABD'nin Orta Doğu'da karlı anlaşmalar yapması anlamına gelecek.

İki masa arasındaki fark, işin temelinde yeniden ABD'nin elde edeceği kara dayanmış oldu.