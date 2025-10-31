Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “25 yıl önce bu ülkede toplu iğne bile üretilemiyordu” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, babasının sanayi hamlesi ile cevapladı. “Babam Gümüş Motor’u kurdu, yılda 5 bin motor üretildi. Bu iktidar ise Erbakan Hocamızın yaptıklarını satıyor, 200 tesis devraldı sata sata 70 tanesi kaldı” dedi.

Gümüş Motor ismi daha sonra Pancar Motor olarak değiştirildi

OYUN OYNARKEN TANK YAPARDI

Necmettin Erbakan’ın kurduğu Gümüş Motor, çiftçi için 56 yıl sulama motoru imal etti. Ekonomik krize girince iflastan Süleyman Demirel-Erdal İnönü koalisyon hükümeti hibe kredi vererek kurtardı. Ancak Erbakan’ın fabrikası sorunları aşamadı ve 2012’de Erbakan’ın talebeleri olan AKP döneminde kapandı.

Necmettin Erbakan

Erbakan önceki gün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Babasının kendisi ile oyun oynarken karton ve plastik kapaklarla tank ve gemi yaptığını hatırlayan Erbakan “1956 yılında henüz 30 yaşındayken Türkiye’nin ilk motor fabrikası Gümüş Motor’u kuruyor. Bu fabrika toplu iğne bile yapılamadığı iddia edilen dönemde yılda 5 bin adet yerli dizel motor üretti’’ dedi ve şunları söyledi:

Erbakan, 70’lerin başında pek çok fabrikanın temelini attı.

ELDE AVUÇTA NE VARSA SATTILAR

“Rahmetli Erbakan Hocamız 1976’da Türkiye’nin sanayileşme ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdi. ASELSAN o dönemde kuruldu. TEMSAN Diyarbakır’da kuruldu ve 10 bin kişi çalıştı. Ama bu iktidar 23 yılda elde avuçta ne varsa sattı. Satılan tesislerden büyük bölümünü rahmetli Erbakan Hocamız ülkeye kazandırmıştı. İktidara geldiklerinde 200’den fazla sanayi tesisini devraldılar, ne var ne yok sattılar. 70-80 tane kaldı.”

GÜMÜŞ MOTOR MACERASI

Prof. Dr. Necmettin Erbakan, İTÜ’yü birinci bitirdi ve Almanya Aachen Teknik Üniversitesinde dizel motor üzerine yüksek lisans yaptı. İTÜ Motor Laboratuvarında yerli motor projesinde çalıştı ve 1956’da hükümetin teşviki ile motor fabrikası kurmak için proje başlattı. Piyasada 7 bin liradan satılan sulama motorları, 4 bin liraya imal edildi, sonra 3 bin 500 liraya düşürüldü. Yurt içinde satışlar patladı ve ihracat da başladı.