CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Meclis’te dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Akbulut, son seçimlerde CHP’nin kazandığı bazı il ve ilçelerde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) devre dışı bırakıldığını savundu.



Belediyeye bağlı yollarda kesilen trafik cezalarından yüzde 15’lik payın belediyelerin kasasına aktarıldığını belirten Akbulut, “‘Aman bu para CHP’li belediyeye gitmesin’ denilerek sistemi kapattılar” diye konuştu. Akbulut şu ifadeleri kullandı:

'VATANDAŞ 120 İLE GİDİYOR'



“Burdur merkez ve Bucak ilçesinde EDS’ler kapalı, çalışmıyor. Çünkü ikisi de CHP’li belediyede. Burdur Çeltikçi’nin EDS sistemi ise açık ve çalışıyor, çünkü orada MHP’li belediye var. Burdur’da yol artık şehir içi yolu gibi oldu, yurttaşlarımız 120’yle gidiyor. Buralara EDS konulmuyor. Burdur Gölü’nün etrafında tesislerin olduğu yerde insanlar düğün yapıyor, oraya araçlarıyla gidiyor.



Orada da EDS yok. Araştırdık, meğer bu EDS’ler bizim belediyelere para getirir diye CHP’li belediye bölgelerine konulmuyormuş. Böyle bir ayrım olmaz. Hedef cezalarla vatandaşın kaza yapmasını engellemekse ayrımcılık da yapmayın. EDS’yi belediye çalıştırmıyor, İçişleri Bakanlığı açıp kapıyor.”

YÜZDE 15 BELEDİYEYE GİDİYOR



EDS sistemini belediyeler özel firmalara kurduruyor. Sistemin çalışması ve personeli de firma tarafından takip ediliyor. Kuruluş maliyeti karşılanana kadar kesilen cezaların yüzde 30’u belediyeye ve firmaya ödeniyor. Daha sonra bu pay yüzde 15’e düşüyor. EDS sistemleri kural ihlallerini kameralarla saptıyor ve sürücülere plakasından ceza kesilerek adreslerine gönderiliyor