Tarih boyunca iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ve Japonya arasında uzun yıllardır karşılıklı vize serbestisi uygulanırken, Uzak Doğu'nun merkezi olan Japonya, Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği en gelişmiş ülke olma özelliğini korumayı sürdürüyor.



Yasalara göre iki ülkenin vatandaşları, herhangi bir ilave şart aranmaksızın belirli süre boyunca vizesiz ülkeye turist olarak giriş-çıkış yapabilse de, geçmiş yıllarda meydana gelen hatalı kullanımlar nedeniyle Japonya'da Türk vatandaşlarına yönelik ilave tedbirler güncelliğini koruyor.



TÜRKİYE'NİN O İLİNDE DOĞANLARA EK SORGU



Türkiye'den yapılan seyahatlerde yolcuların kütük bilgilerin inceleyen Japonya'nın eşi benzeri görülmemiş bu uygulamasının altında ise 1989 yılında yapılan bir göç yatmakta.

Sıra dışı kültürü ve kadim gelenekleri ile bilinen Japonya'ya 1989 yılında seyahat eden Ordulu Hayri Bey, bir süre sonra burada yerleşik düzen kurarak çevresindeki akrabalarını ve dostlarını da Japonya'ya taşımaya başladı.



Yıllar içerisinde Japonya'nın çeşitli mahallelerinde artış gösteren Ordulu nüfusu başlangıçta yetkililer tarafından dikkate alınmazken, 1990'lı yılların ortalarında Japonya'daki yerleşik Türk nüfusunun neredeyse yarısı Ordululardan oluşur hale geldi.



Tek bir kişinin usulsüz kullanımıyla başlayan zincir, kısa sürede binlerce Türk vatandaşının dahil olmasına neden olurken, özellikle Japonya'nın orta kesimlerinde yer alan Nagoya şehrinde yaşayan Türk nüfusunun yüzde 90'ını Orduluların oluşturması Japon yetkili makamlarının ek tedbirlere başvurmasına yol açtı.

KİMLİKLERİ TEK TEK KONTROL EDİLİYOR



1990'lı yılların ortalarında başlayan uygulama ile Japon pasaport memurlarına Türkiye'den gelen yolcuların kimliklerini kontrol etmeleri ve doğum yerlerine dikkat etmeleri tavsiye edildi.



Resmiyette uygulanmamasına karşın fiili bir uygulamaya dönüşen bu denetleme 2000'li yılların başlarına kadar devam ederken, bir süre sonra Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarının kütüklerinin homojen hale dönüşmesiyle birlikte söz konusu uygulamadan da geri adım atıldı.



Günümüzde yalnızca yaşlı ve mesleğinin son yıllarında olan pasaport memurlarının alışkanlık olarak uyguladığı bu denetimler, geçmişte birçok Ordulu vatandaşın Japonya'ya giriş yaparken sıkıntı yaşamasına neden oldu.