Resmi tatillerde alışveriş ve eğlence için Van’ı tercih eden İranlı turistlerin sayısı artmaya devam ediyor. Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan girişlerin yanı sıra mart ayında yeniden başlayan Van–Tahran tren seferleri, kente olan ilgiyi daha da artırdı.

Geçen yılın ilk 11 ayında Van’a gelen İranlı turist sayısı 675 bin 322 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yıl aynı dönemde ise rakam 710 bin 266’ya yükseldi. Ziyaretçilerin büyük bölümü Kapıköy Sınır Kapısı’nı kullanırken, binlerce turist de tren seferleriyle kente ulaştı. Yılbaşını Van’da geçirmek isteyen İranlı turistler, otellerde rezervasyonlarını şimdiden yaptırmaya başladı.

'YILBAŞINDA ALIŞVERİŞ YAPIP EĞLENECEĞİZ'

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, artan turist sayısının kent ekonomisi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Çeliktaş aynı zamanda 2026 yılının mart ayında Nevruz Bayramı tatiline denk gelecek bir alışveriş festivali hazırlığında olduklarını belirtti. Çeliktaş, “Festival süresince alışveriş, kültürel ve sosyal etkinlikler olacak. Mağazalar indirimler yapacak. Her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da eğlence mekanlarımız hazırlıklarını tamamladı. İranlı misafirlerimiz yeni yılda bol bol alışveriş yapıp eğlenecek" ifadelerini kullandı.

Kente trenle gelen İranlı turistler de Van’dan memnuniyetlerini dile getiriyor. Ziyaretçilerden biri, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Van’ı tercih ettik. Van’ı ve insanlarını çok seviyoruz. Yılbaşında alışveriş yapıp eğleneceğiz" sözlerine yer verdi.