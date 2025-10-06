OpenAI'nin yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın (AI) iş dünyasında yaratacağı etkilerin artık teoriden çıkıp gerçeğe dönüştüğünü ortaya koyuyor. Şirketin yaptığı teste göre, 44 farklı meslek yapay zeka tarafından ciddi şekilde tehdit altında ve bazı alanlarda yapay zekâ, insan uzmanlardan daha iyi performans sergiliyor.

PROFESYONEL İNSANLARLA KARŞILAŞTIRDILAR

Testte, yapay zekaların belirli görevlerde insan profesyonellerle karşılaştırılması istendi. İnsan değerlendirme uzmanları, hangi çıktının bir profesyonele ait olduğunu bilmeden yapay zeka ve gerçek uzmanların çıktıları arasında seçim yaptı. Anthropic’in Claude Opus 4.1 adlı modeli, ortalamada insanları yüzde 47,6 oranında geride bıraktı. Bazı mesleklerde ise bu oran çok daha yüksek.

En yüksek tehdit, perakende ve satış alanlarında gözlemlendi. Tezgahtarlar ve araç kiralama görevlileri, vakaların yüzde 81’inde yapay zekadan daha kötü performans gösterdi. Satış müdürleri yüzde 79, stok ve sevkiyat görevlileri ise yüzde 76 oranında yapay zeka karşısında başarısız oldu.

'YAPAY ZEKA CİDDİ BİR RAKİP'

Euronews'in haberine göre; OpenAI, bu sonuçların tüm iş tanımlarını kapsamadığını ve çoğu mesleğin yazılı görevlerin çok ötesine geçtiğini belirtse de, AI’nın bazı alanlarda artık ciddi bir rakip olduğunu vurguluyor. Özellikle görselleştirme alanında güçlü olan Claude modeli, estetik tercihlerin baskın olduğu görevlerde öne çıktı.

Buna karşın, gazetecilik, video prodüksiyonu ve mühendislik gibi yaratıcı ya da teknik uzmanlık gerektiren işlerde AI’nın başarısı sınırlı kaldı. Örneğin, film editörleri ve endüstri mühendisleri, yapay zekayı yüzde 83 oranında geride bıraktı.

OpenAI CEO’su Sam Altman, daha önce yapay zekanın bazı iş kollarında ciddi istihdam kaybına yol açabileceğini belirtmişti. Özellikle müşteri hizmetleri gibi alanlarda bu dönüşümün kaçınılmaz olduğunu dile getirmişti. Yine de OpenAI, bu çalışmanın işten çıkarmadan ziyade AI’nın insanlara “yardımcı olabileceğini” göstermek için yapıldığını savunuyor.

AI TARAFINDAN EN ÇOK RİSK ALTINDA OLAN 44 MESLEK (Yapay Zeka Kazanma Oranı %)