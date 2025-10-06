OpenAI'nin yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın (AI) iş dünyasında yaratacağı etkilerin artık teoriden çıkıp gerçeğe dönüştüğünü ortaya koyuyor. Şirketin yaptığı teste göre, 44 farklı meslek yapay zeka tarafından ciddi şekilde tehdit altında ve bazı alanlarda yapay zekâ, insan uzmanlardan daha iyi performans sergiliyor.
PROFESYONEL İNSANLARLA KARŞILAŞTIRDILAR
Testte, yapay zekaların belirli görevlerde insan profesyonellerle karşılaştırılması istendi. İnsan değerlendirme uzmanları, hangi çıktının bir profesyonele ait olduğunu bilmeden yapay zeka ve gerçek uzmanların çıktıları arasında seçim yaptı. Anthropic’in Claude Opus 4.1 adlı modeli, ortalamada insanları yüzde 47,6 oranında geride bıraktı. Bazı mesleklerde ise bu oran çok daha yüksek.
En yüksek tehdit, perakende ve satış alanlarında gözlemlendi. Tezgahtarlar ve araç kiralama görevlileri, vakaların yüzde 81’inde yapay zekadan daha kötü performans gösterdi. Satış müdürleri yüzde 79, stok ve sevkiyat görevlileri ise yüzde 76 oranında yapay zeka karşısında başarısız oldu.
'YAPAY ZEKA CİDDİ BİR RAKİP'
Euronews'in haberine göre; OpenAI, bu sonuçların tüm iş tanımlarını kapsamadığını ve çoğu mesleğin yazılı görevlerin çok ötesine geçtiğini belirtse de, AI’nın bazı alanlarda artık ciddi bir rakip olduğunu vurguluyor. Özellikle görselleştirme alanında güçlü olan Claude modeli, estetik tercihlerin baskın olduğu görevlerde öne çıktı.
Buna karşın, gazetecilik, video prodüksiyonu ve mühendislik gibi yaratıcı ya da teknik uzmanlık gerektiren işlerde AI’nın başarısı sınırlı kaldı. Örneğin, film editörleri ve endüstri mühendisleri, yapay zekayı yüzde 83 oranında geride bıraktı.
OpenAI CEO’su Sam Altman, daha önce yapay zekanın bazı iş kollarında ciddi istihdam kaybına yol açabileceğini belirtmişti. Özellikle müşteri hizmetleri gibi alanlarda bu dönüşümün kaçınılmaz olduğunu dile getirmişti. Yine de OpenAI, bu çalışmanın işten çıkarmadan ziyade AI’nın insanlara “yardımcı olabileceğini” göstermek için yapıldığını savunuyor.
AI TARAFINDAN EN ÇOK RİSK ALTINDA OLAN 44 MESLEK (Yapay Zeka Kazanma Oranı %)
- Tezgahtarlar ve araç kiralama memurları – %81
- Satış müdürleri – %79
- Sevkiyat, teslim alma ve envanter görevlileri – %76
- Editörler – %75
- Yazılım geliştiriciler – %70
- Özel dedektifler ve araştırmacılar – %70
- Uyum görevlileri – %69
- Perakende dışı satış çalışanlarının birinci kademe denetçileri – %69
- Toptan ve üretim satış temsilcileri (teknik/ bilimsel olmayan) – %68
- Genel operasyon yöneticileri – %67
- Sağlık hizmetleri yöneticileri – %65
- Satın alma görevlileri ve acenteleri – %64
- Kişisel finans danışmanları – %64
- İdari hizmet yöneticileri – %62
- Müşteri hizmetleri temsilcileri – %59
- Perakende satış çalışanlarının birinci kademe denetçileri – %59
- Üretim ve operasyon çalışanlarının birinci kademe denetçileri – %58
- Hemşire pratisyenleri – %56
- Emlak komisyoncuları – %54
- Gazeteciler, haber analizcileri ve muhabirler – %53
- Bilgi sistemleri yöneticileri – %52
- Polis ve dedektiflerin birinci kademe denetçileri – %49
- Toptan ve teknik/bilimsel ürün satış temsilcileri – %47
- Avukatlar – %46
- Proje yöneticileri – %42
- Çocuk, aile ve okul sosyal hizmet uzmanları – %42
- Tıbbi sekreterler ve idari asistanlar – %42
- Finansal ürünler satış temsilcileri – %42
- Ofis/idari destek personelinin birinci kademe denetçileri – %41
- Finansal yatırım analistleri – %41
- Eğlence çalışanları – %37
- Hemşireler – %37
- Emlak ve topluluk yöneticileri – %34
- Finans yöneticileri – 3%2
- Yapımcılar ve yönetmenler – %31
- Ses ve görüntü teknisyenleri – %30
- Kapı görevlileri (concierge) – %29
- Sipariş görevlileri – %28
- Emlak satış danışmanları – %27
- Eczacılar – %26
- Muhasebeciler ve denetçiler – %24
- Makine mühendisleri – %23
- Endüstri mühendisleri – %17
- Film ve video editörleri – %17