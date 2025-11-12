Fransa’da hızla yayılmaya başlayan yeni bir meslek, teknoloji dünyasında büyük ilgi görüyor. “Yapay zeka komut mühendisliği” olarak adlandırılan bu alan, herhangi bir diploma gerektirmeden yıllık 100 bin Euro’ya (yaklaşık 4 milyon 895 bin TL) varan gelir sağlıyor.

YAPAY ZEKAYI YÖNLENDİREN MESLEK

Komut mühendisleri, ChatGPT gibi yapay zekâ sistemlerine verilen komutları tasarlayarak en doğru ve etkili sonuçları elde etmeyi sağlıyor. Kısacası bu kişiler, yapay zekayı “ne yapacağını” anlayacak şekilde yönlendiriyor. Bu mesleği yapanlardan yazılım veya mühendislik diploması istenmiyor. Gereken tek şey, yapay zeka araçlarını etkin kullanabilme ve doğru talimat oluşturma becerisi.

Birçok kişi bu alana kendi kendine öğrenme yöntemiyle giriyor. Ücretsiz kaynaklardan pratik yaparak kısa sürede şirketlerle çalışmaya başlayan çok sayıda kişi bulunuyor.

YÜKSEK MAAŞ VE YÜKSEK TALEP

Fransa’da yeni başlayan bir komut mühendisi ortalama ayda 2.900 Euro civarında kazanıyor. Deneyimli uzmanların yıllık kazancı 60 ila 100 bin Euro arasında değişiyor. Bazı çok uluslu şirketlerde bu rakam 120 bin Euro’ya kadar çıkabiliyor.

Bu farkın nedeni, nitelikli uzman sayısının azlığı ve yapay zeka teknolojisinin stratejik öneminin her geçen gün artması olarak gösteriliyor. Octopus Energy, Veolia, Sweep ve Adobe gibi büyük firmalar, bu pozisyon için aktif alım yapıyor.

DİPLOMASIZ AMA GELECEĞİ PARLAK BİR KARİYER

Bu mesleğe başlamak için üniversite diploması şart değil. Uzmanlara göre başarılı olmanın yolu, ChatGPT, Gemini veya Claude gibi modellerde bolca pratik yapmaktan geçiyor. Hazırlanan örnek komutlar ve çıktılar, şirketlere sunularak güçlü bir portföy oluşturulabiliyor.

Yapay zeka teknolojilerinin hızla yayılmasıyla birlikte komut mühendisliği, geleceğin en stratejik mesleklerinden biri olarak gösteriliyor.