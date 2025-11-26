Dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan Volkswagen Grubu, elektrikli otomobil piyasasında yaşanan gelişmeler ve Çinli şirketlerin pazardaki yükselişinin ardından satışlarda dibe vurdu.



Bu süreçte yeni bir yapılanma planını devreye alan Alman devi, dünyanın birçok noktasındaki fabrikalarında küçülme projesini başlatırken, şirketin tarihi Brüksel fabrikası da 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla kepenk indirdi.

KOVULAN HERKES SERVET SAHİBİ OLDU



Ortalama çalışma süresinin 10 yılı aştığı fabrikada çok sayıda işçinin 30 yıldır görev yaptığı öğrenilirken, işçilere verilecek tazminatların ödemeleri de hesaplara yatmaya başladı.



İşçi sendikaları ile yapılan anlaşma kapsamında çalışanlara kıdem tazminatları, ihbar ödemeleri ve ek haklarıyla birlikte işçi başına 200 bin euro ila 400 bin euro arasında değişen bir ödeme planı sunuluyor.

Uzun yıllardır fabrikada çalışan teknik işçilerin 400 bin euroya kadar ödeme alması, normal şartlar altında elde edecekleri emeklilik ikramiyesinin de oldukça üzerine çıkılması anlamına gelmekte.



Bu durum çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, özellikle kariyerinin son günlerine gelen çalışanlar aldıkları tazminat için 'büyük piyango' ifadelerini kullandı.